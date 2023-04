Andrea Meza asegura que no quiere ser madre y el público le dice de todo

En ‘Hoy Día’ debatieron sobre la decisión de las mujeres sobre ser madres o no y esta conversación causó múltiples reacciones en las redes sociales, sobre todo por la postura de Andrea Meza, Miss Universo 2020.

La ex reina de belleza universal declaró que ella no quiere tener hijos pues no le gustan los niños. “A mi no me gustan los niños. Yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño, entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”, dijo en principio Andrea Meza.

“Imaginate que los tengas y luego digas ‘no me sale, no tengo el instinto que otras mujeres tienen’, por eso digo que prefiero no tener hijos. Aparte de todo esto, yo estoy en un punto de mi carrera profesional donde no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar por un tiempo… Yo me quiero enfocar en esto”, agregó la presentadora de ‘Hoy Día’.

Estas declaraciones le dieron a Meza muchos mensajes: unos de apoyo por su firme decisión y otros de críticas, pues aseguran que en su labor como Miss Universo tuvo que cumplir con actividades que involucraron a pequeños niños.

“O sea ella dice que no le gustan los niños y es su decisión y es respetable. Ahora cuando fue miss y le tocó trabajar con muchos niños me imagino que esa mujer sufrió mucho al tener que lidiar con niños. Qué buena es para fingir”, “Diosss me aterra escuchar a una mujer hablar así de los hijos”, “Conozco muchas mujeres que de joven decían así. Ahora están viejas y se arrepiente. Eso pasa mucho aquí en Europa” y “Wow que feo suena decir que no le gustan los niños una cosa es que no quiera tener bebés por ahora o no tenerlos y otra es decir que no le gustan los niños que feo le quedó ese comentario a @andreamezamx” son parte de las críticas.

Asimismo, hubo mujeres que aplaudieron su postura de decidir no traer bebés al mundo. “Aplausos a la chica que NO QUIERE TENER HIJOS y lo expresa con sinceridad”, “Primero decir algo: yo si quiero tener hijos. Peroooo respeto y admiro muchísimo a la mujer que valientemente sin importar el qué dirán dicen que no quieren tener hijos”, “Ninguna mujer debería explicar el por qué no quiere tener hijos. Si no quieres, no quieres y ya. Si quiere tener pues tenlos y ya. Vivan y dejen vivir” y “Eso está muy bien: no todas nacimos para ser madres”.

Sigue leyendo: