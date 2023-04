Rita Indiana, una contadora de historias

La tradición cristiana y otras religiones dicen que cuando uno muere y llega al cielo, antes de entrar uno tiene que decir su nombre verdadero.”En la situación de una persona trans, ¿[sería] el nombre que elige luego de transicionar o es el nombre que te ponen tus padres?”, dijo Rita Indiana, quien se inspiró en este tópico para la creación de “Tu nombre verdadero”, una pieza multimedia que estrenará este fin de semana en el teatro Flamboyán del Clemente Center de Nueva York para celebrar los 30 años de esta institución.Indiana no es fácil de definir porque ha llevado una carrera exitosa en varios frentes. Por ejemplo, en 2021 estuvo nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor nuevo artista por su disco “Mandinga Times”. No fue su disco debut, pero sí el primero luego de una década.En el plano editorial, ha escrito al menos cinco novelas y tres novelas cortas, y algunos de sus textos han ganado galardones; por ejemplo, “La mucama de Omicunlé”, ganó el premio de la Asociación de Autores del Caribe en 2017.Y si de por sí es una artista bastante sui géneris, hay que agregar que la artista dominicana es profesora de escritura creativa en la maestría de español de la Universidad de Nueva York. Y también es directora de actuación.Para esta producción teatral, sin embargo, no hay que esperar las canciones poperas que ha escrito en el pasado para sus propios discos o para intérpretes como Julieta Venegas o Calle 13. En esta ocasión Indiana prefirió alejarse un poco de ese estilo para abordar un tema menos luminoso.”No quería hacer un grupo de canciones nuevas, pensar en un disco y publicarlo en internet”, dijo. “Sino más bien pensar más en una experiencia para pocas personas, para compartir esa música en un lugar”.Con eso en mente, Indiana y su esposa, la cineasta puertorriqueña Noelia Quintero —quien participa como directora y libretista de esta obra—, montaron un performance con varios elementos teatrales.”En momentos es como un performance, en momentos una obra musical, un concierto”, dijo. “Es una pieza multimedia pero sobre todo, es compartir con la gente la cercanía que te ofrece un espacio teatral”.Los temas de las canciones que Indiana interpretará acompañada de un pianista y un baterista —solo serán ellos tres en el escenario— hablan de la pérdida, de los amigos y seres queridos que han muerto.”Sobre todo de los amigos artistas”, dijo Indiana. “Tenemos amigos que murieron durante el covid —no todos de covid, sino que coincidió— y es un poco un homenaje a esa vida y a esa condición de la muerte que no puede evadir ningún ser humano”.Indiana no tiene planes de comercializar las canciones de esta obra —aunque la música está inspirada en los sonidos del pop latino de los ochentas—, porque la idea es que la gente vaya a verla al teatro.”Me considero una contadora de historias”, dijo. “Y siempre busco la mejor forma de decir eso que quiero contar”.

En detalle

Qué: Rita Indiana: Tu nombre verdaderoCuándo: sábado, 8 pmDónde: Flamboyán Theater, 107 Suffolk St., Nueva YorkCómo: entrada gratuita; informes theclementecenter.org