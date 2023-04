Juan Rivera confirma negociaciones con Telemundo para entrar a “Hoy Día”, pero niega ser el reemplazo de Adamari López

Juan Rivera conversó con Chisme No Like, programa de espectáculos conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, desde YouTube. En la platica, como siempre, Juan se mostró abierto a responder los cuestionamientos de sus conductores y afirmó que está en platicas con Telemundo para ingresar al programa matutino “Hoy Día”.

Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás” dijo Juan Rivera para Chisme No Like.

La posible llegada de Juan Rivera al show generó comentarios en donde señalan que éste será el reemplazo de Adamari López, quien de manera inesperada dejó de ser una de las conductoras estrellas de esta producción, por esta razón él mismo asegura no ser el reemplazo de nadie y mucho menos de una persona con la trayectoria de Adamari, a quien el admira.

Sobre este tema del reemplazo continuó diciendo: “Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos“.

Juan a modo de broma también le hizo ver a Javier Ceriani que si él puede con la conducción… Por su parte el argentino incluso dijo que Rivera reemplazaría a la misma Elisa Beristain en la conducción de este famosos programa.

En la entrevista Juan sí negó que en la negociación él haya pedido una casa con piscina. “No sé ni nadar”, dijo entre risas. Nego haber pedido dos autos, también. Aquí también hablaron de La Casa de los Famosos 3 y afirmó que estar en la casa es fácil, lo difícil es no poder estar en contacto con su esposa y sus hijos.

El hermano de Lupillo también aseguró que para él la persona que ganará La Casa de los Famosos 3 es Madison Anderson y si no es ella entonces será Pepe Gámez, una de las estrellas en la telenovela “Juego de Mentiras” que se transmite en Prime Time por Telemundo. Javier y Juan Rivera también aprovecharon la conversación para confirmar que sí habrá Casa de los Famosos 4.

Juan también desveló que desde hace un mes le preguntaron si él estaba dispuesto a mudarse a Miami. Y en conversación con Ceriani aceptó que no tiene pensado estar yendo cada dos semanas con la intención de que el programa conecte con la gente desde la calle.

