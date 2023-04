Aylín Mujica es criticada por su outfit en la gala de ‘LCDLF3’: “Robando el vestido de 15 de su hija”

‘La Casa de los Famosos 3′ como cada domingo volvió a realizar la acostumbrada gala para llevarle algunos detalles a la audiencia del reality show más destacado del momento. Por ello, la producción de manera constante invita a algunos de los concursantes que resultaron ser eliminados en las semanas anteriores y Aylín Mujica fue una de ellas en esta ocasión.

A su vez, la cubana se mostró muy contenta por el vestuario que lució, al tiempo que tanto ella como Laura Bozzo compartieron un video donde salen juntas mientras van caminando y presumiendo los outfits que recibieron muchos comentarios negativos por parte de los internautas.

A través de la red social de la camarita, cientos de internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para dejarle saber lo que pensaban sobre lo que estaban viendo, y es que su atuendo no fue bien visto y la gran mayoría logró coincidir en que su ropa era “horrible”.

Sin embargo, no fue lo único porque los usuarios de la aplicación aseguraron que la persona que la asesoró con su ropa posiblemente sería su “enemigo”, mientras que otros pensaron que tanto ella como la peruana se dirigieran a una fiesta de Halloween, pese a estar bastante lejos de la fecha.

“No me gusta la ropa de Aylín ni la de Laura”, “Los outfit son como de la Meg Gala”, “Horrible esa ropa de Aylín”, “Se miran ridículas”, “Víctimas de la moda las dos”, “Estas no tuvieron niñez”, “Pero por Dios y quién es que viste a Aylín”, “Horrible la ropa de Aylín, quién la vistió?“, “Cuando encuentras las barbies viejas que pensaste que habías tirado a la basura”, “Qué maldad los de los vestuarios se mandaron con eso que lleva puesto”, “Las dos van para Halloween”, “Por Julieta que te ves ridícula”, “Qué les pasó? La verdad no me gustó sus outfits de hoy”, “Aylín va a un carnaval”, “Sus diseñadores o asesores son sus enemigos”, “Robando el vestido de 15 de su hija“, “Horrible esa ropa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

