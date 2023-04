Aylín Mujica eleva la temperatura posando topless y en diminuta ropa interior

Aylín Mujica no solo es noticia por sus trabajos en la pantalla chica y por haber recientemente haber participado en el reality show ‘La casa de los famosos’, la bella cubana también logra de vez en cuando acaparar reflectores cuando se decide a subir ardientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

En esta oportunidad, la ojiverde compartió en sus historias un breve video que elevó varios grados la temperatura de sus fieles admiradores debido a que en el material la actriz aparece posando topless y usando diminuta ropa interior color nude, minutos antes de someterse a una sesión en una cámara de bronceado.

“Ardiente sensualidad”, “Con ese cuerpazo deberías abrir un OnlyFans” y “Aylín es una diosa y mi más grande amor platónico”, fueron algunos de los piropos que le dejaron en la publicación.

Cabe mencionar que penas unos días antes, Aylín Mujica hizo alarde de esa espectacular y torneada figura que posee a sus 48 años, a través de otro clip donde aparece caminando en una playa enfundada con un microbikini estampado con detalles en pedrería. Su look lo complementó con un sombrero y gafas de sol. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

