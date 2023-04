Ninel Conde enciende Instagram mostrando sus curvas en bikini de hilos

Ninel Conde hizo arder su cuenta oficial de Instagram con un sensual video en el que la cantante y actriz aparece haciendo alarde de ese escultural cuerpo que posee a sus 46 años.

Hace unas horas, “El bombón asesino” puso a sudar a los más de 5.6 millones de admiradores que la siguen en la famosa red social gracias a un clip en el que aparece luciendo desde varios ángulos sus torneadas curvas, enfundada con un bikini color verde tipo hilo dental que apenas cubre sus piernas, caderas y lo más íntimo.

“Día relax ☀️🌴Bombones, por aquí yo estuve pensando si ir a la playa o la alberca. ¿Qué prefieren ustedes? ✨ Los leo 👀👀”, es el mensaje que escribió al pie del material que por el momento cuenta con 21,000 visualizaciones y decenas de buenos comentarios.

“Te ves estupendamente hermosa y divina 😘😘”, “Mamacita 🤤🥵”, y “Pero que cuerpo tan hermoso luces Ninel 🙌👏”, son algunos de los elogios que le mandaron.

Días antes, Ninel Conde también aprovechó para subir una postal donde modela boca abajo a bordo de un yate, usando un ajustado traje de baño color blanco que deja ver su ‘side boob’ y una buena parte de su voluptuosa retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

