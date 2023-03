Ninel Conde luce al máximo sus curvas en ajustado traje de baño con aberturas

Cada imagen que publica en Instagram Ninel Conde en traje de baño desata bajas pasiones, y una reciente publicación donde la actriz y cantante modela un escotado y ajustado bañador negro, lleva miles de likes y toda clase de buenos comentarios. “El bombón asesino” no tiene reparo en enseñar todos sus atributos y sus seguidores le responden con cariño.

“Para una buena foto solo se necesita creatividad y, sobre todo: ¡Muchísima actitud! Y listo…✨”, escribió la también empresaria al pie de la imagen donde aparece posando de pie en un balcón, luciendo al máximo sus curvas con un ajustado traje de baño con aberturas.

“Ninel está bellísima y riquísima. Ella sería un postre que muchos quisiera deleitar 😍😍”, “Excelente figura 👏👏” y “Te ves súper sexy 🔥🔥”, son algunos de los mensajes que le escribieron.

Unos días atrás, Ninel Conde hizo alarde de su figura a través de un video en el que se mostró realizando una de sus rutinas para piernas y glúteos en el gimnasio, enfundada con un top blanco y ajustados leggings rojos que dejan en evidencia lo bien que mantiene su cuerpo a sus 46 años. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

