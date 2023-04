Raúl Grijalva encabeza esfuerzos para presentar por segunda vez en la Cámara medida que busca realizar plebiscito federal en Puerto Rico entre opciones no territoriales

NUEVA YORK – Mañana, jueves, en horas de la mañana se espera que demócratas en la Cámara de Representantes en Washington D.C. encabezados por Raúl Grijalva anuncien la presentación en ese cuerpo por segunda vez de la Ley de Estatus de Puerto Rico, legislación que busca descolonizar la isla a través de un plebiscito entre las opciones no territoriales de independencia, libre asociación y estadidad.

En diciembre pasado, la mayoría demócrata aprobó el proyecto HR 8393 a poco para el cierre de la sesión legislativa en un esfuerzo liderado por las representantes de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez; el también demócrata pero de Florida, Darren Soto; y la comisionada residente en Washington D.C., la republicana Jenniffer González Colón.

La información preliminar que maneja El Nuevo Día señala que el texto de la legislación que será presentado próximamente es idéntico al que fue aprobado en el pleno durante la sesión 117 con excepción de las fechas de las potenciales consultas en la isla.

La versión inicial fue aprobada con 233 votos a favor y 191 en contra el 15 de diciembre del 2022. Dieciséis republicanos le dieron el visto bueno al proyecto.

Sin embargo, la votación fue catalogada por algunos como “simbólica”, ya que fue aprobada a poco para el cierre de los procesos legislativos en el Congreso, y el Senado no lo atendió. Una vez acaba una sesión en la Legislatura federal, prácticamente todos los trámites tienen que reiniciar nuevamente.

En ese sentido, la comisionada indicó que el proyecto se presentará temprano esta vez para que el Congreso tenga tiempo de evaluarlo.

“La realidad es que se había adelantado mucho en los pasados dos años, pero ahora estamos ante un Congreso nuevo. Estamos radicando temprano en esta sesión precisamente para que se puedan realizar todas las vistas necesarias y que el proyecto se pueda evaluar tanto en la Cámara como más adelante en el Senado”, explicó González en entrevista con El Vocero esta semana.

En cuanto al Senado, durante la pasada sesión, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de este cuerpo, Joe Manchin, del ala más conservadora del Partido Demócrata, no incluyó el asunto entre las prioridades en su agenda. Este legislador y una Cámara de Representantes controlada por los republicanos serán dos de los principales escollos que enfrentará la medida para ser aprobada.

Incluso, en declaraciones a principios de febrero a El Nuevo Día, Manchin indicó que su enfoque sobre Puerto Rico se basará en crisis energética y los procesos de privatización del sistema eléctrico tras los huracanes María y Fiona, en 2017 y 2022, respectivamente.

“Ahora mismo, eso es lo más importante”, señaló el senador al rotativo.

Ante este panorama, los esfuerzos de los líderes boricuas en el Congreso y legisladores demócratas se centrarán en avanzar con la discusión de la medida en la Cámara y tratar de convencer a los republicanos de la necesidad de este proyecto para resolver el problema del estatus en la isla.

Al evento en la capital federal acudirán alcaldes y legisladores del territorio, integrantes de organizaciones de puertorriqueños en la diáspora y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Pierluisi ya se encuentra en Washington como parte de sus gestiones en favor de la medida. Según el gobernador, su fin principal es sumar más demócratas para que apoyen el 8393, aunque seguirá colaborando con los esfuerzos en el lado republicano.

“Mi objetivo es que logremos que el Congreso actual apruebe un proyecto igual o similar al proyecto de la Cámara 8393, pues le permite al pueblo resolver el asunto del estatus de Puerto Rico mediante la estadidad”, señaló Pierluisi en declaraciones escritas.

Ocasio-Cortez será co-auspiciadora del proyecto, confirmó su portavoz a El Nuevo Día este miércoles.

La demócrata fue una de las que tuvo reservas con el lenguaje de la legislación luego de que fuera sometida a varias enmiendas, particularmente las relacionadas con la ciudadanía estadounidense en caso de que prevalezca la fórmula de libre asociación.

Sus reservas llegaron al punto de enfrentarla con la comisionada residente quien acusó a Ocasio-Cortez en un video en redes de boicotear el proyecto para realizar un plebiscito federal en Puerto Rico que excluye la opción territorial del Estado Libre Asociado (ELA) actual.

Según González, algunas de las enmiendas que solicitaba Ocasio-Cortez era innecesarias y buscan bloquear el proceso.



“Al día de hoy a esta hora, todavía esas enmiendas verbales que se han discutido o que la congresista tiene intención de que se aprueben, ni siquiera se me han sometido por escrito. Algunas de ellas, como, por ejemplo, requerirle a Puerto Rico el que tenga determinado por ciento de votación para un proyecto de estatus para mí es inaceptable, ¿Y por qué es inaceptable una enmienda como esta? Porque eso no se le ha requerido a ningún territorio. De hecho, el proyecto de ley como está hoy permite que si ninguna de las opciones saca el 50% + 1 de los votos, vaya a una segunda vuelta con las dos opciones que más votos sacara. Pero ahora quieren una enmienda adicional de requerirle a Puerto Rico 55% del voto para que las minorías sean las que decidan el futuro de todos los puertorriqueños y de esta manera trancar la solución del problema del estatus”, añadió.

“Lamentablemente, una congresista de Nueva York quiere evitar que los puertorriqueños tengamos ese poder del voto, mientras ella lo disfruta en Nueva York. Las hipocresías de la vida, de los que se llaman puertorriqueños, pero no están dispuestos a tratar a los puertorriqueños como iguales”, puntualizó la funcionaria.

En respuesta, AOC emplazó a la comisionada a que le dijera de frente lo que manifestó en el video.

“Si ella realmente tiene algo que decir, ella puede decírmelo en persona. Nosotras hemos estado en el pleno de la Cámara toda la semana y ella no me ha dicho una sola palabra. Hasta que eso no pase, tomaré este comentario como lo que es: profundamente poco serio. No me molesta a mí para nada y no me disuade de progresar”, retó Ocasio-Cortez en un mensaje desde su cuenta de Twitter.

Velázquez salió en defensa de AOC y cuestionó que González intentara hacer quedar mal a su colega públicamente y que pusiera en duda su puertorriqueñidad.

Aparte de las objeciones de líderes legislativos como AOC, grupos de la diáspora como la coalición Power4PuertoRico rechazaron el proyecto por entender que la evaluación del mismo fue apresurado, no se realizaron vistas públicas con traducción al español, y el lenguaje de la pieza no es clara en temas clave como la ciudadanía, el idioma, así como la representación de Puerto Rico en eventos como las Olimpiadas en caso de que prevalezca la opción de la estadidad.

Los opositores también plantean la duda sobre si las escuelas en Puerto Rco tendrían que ofrecer clases solo en inglés en caso de que la isla se convierta en estado, así como los procedimientos en tribunales e instrumentalidades del Gobierno.

