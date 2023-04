Meseras de Hooters se vuelven virales al revelar las cosas más extrañas que les han solicitado algunos clientes

Una de la cadena de restaurantes más populares que existe en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica es Hooters, y no precisamente por la comida, ya que los clientes son atendidos por hermosas chicas.

Sin embargo, Hooters es severamente criticado por algunas personas, ya que sus meseras son obligadas a trabajar con ropa diminuta y entallada, lo cual es calificado por muchos como algo sumamente denigrante para las meseras que sin duda, trabajan en este sitio muchas veces movidas por la necesidad.

En redes sociales, muchas meseras de Hooters han alzado la voz en contra de esta situación y también por algunos tratos un tanto denigrantes que pueden llegar a tener por parte de los comensales, en particular de los caballeros, quienes creen que ellas están ahí “para algo más”.

Sobre el tema, recientemente se ha vuelto viral en TikTok un clip compartido por una usuaria llamada Maripu Zafra, quien suele compartir algunos videos de su trabajo como mesera en un Hooters de Miami.

Recientemente subió un reel en donde ella le preguntó a varias de sus compañeras las cosas más extrañas que hasta ahora les ha pedido un cliente.

Las respuestas sorprendieron muchos usuarios de esta red social: “Soy Sasha y hace un tiempo un cliente me ofreció dinero para irme con él”… “Soy Isa y una vez un cliente me ofreció $300 dólares para ser niñera de sus niños, pero obviamente nunca lo acepté”… “Hola, soy Alissa y lo más loco que me ha pasado en Hooters es que una vez un hombre me tiró la cerveza porque no era la que quería”.

Las historias de otras meseras de Hooters continuaron: “Mi nombre es Cindy y lo más raro que me ha pasado fue cuando estaba esperando la comida en la ventana, un chico fingió que se estaba tomando una selfie y en realidad estaba tomando una foto de mi trasero”…. “Soy Emily. Una vez un cliente empezó a poner dinero en la mesa mientras me preguntaba cuánto le costaría tener sexo conmigo”.

El clip tiene más de un millón de reproducciones y ha recibido decenas de comentarios en donde los usuarios señalaron que generalmente, las meseras de Hooters son víctimas de acoso y son pocas las que alzan la voz en contra de eso.

