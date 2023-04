Adamari López y Toni Costa realizan un baile con Alaïa y dicen que ella tiene “rostro de frustración”

El pasado fin de semana realizaron la Primera Comunión de Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, ceremonia que además fue en una iglesia de Miami. A su vez, los vestuarios de los padres y sus invitados también terminaron resaltando, mientras que la pequeña fue la gran protagonista.

Toni, Alaïa y Adamari decidieron hacer un baile aparentemente en el templo, y es que montaron una coreografía al ritmo de ‘Rock This Party’ y bajo ninguna circunstancia dejaron de lucir elegantes. En la parte de atrás los progenitores se ven bastantes animados al momento de realizar los pasos, mientras que la nena estuvo al frente con un semblante que muchos terminaron rechazando.

“Disfrutando cada fiesta de Alaïa con un baile!!!! 🎉 @alaia”, fueron las palabras que acompañaron el emocionante video compartido la mañana de este lunes.

La pequeña que usó ocho vestidos durante su celebración, fue bastante criticada por sus expresiones faciales. Los internautas se tomaron el atrevimiento de expresar lo que estaban viendo y de esa manera aseguraron que la hija de esta pareja de famosos no estaba realmente feliz por compartir con sus padres.

“La niña no la veo alegre. Carita triste”, “Soy las ganas de bailar de Alaïa”, “Pero Alaïa no está disfrutando”, “Bellos, aunque Alaïa está como aburrida”, “Pero haciendo eso en la iglesia?”, “La cara de la niña es porque está viendo qué hacer en el baile, la gente y sus cosas”, “Lamentablemente no la dejan ser niña”, “Todo muy bien pero el semblante de Alaïa”, “Jamás vi a una niña tan infeliz con la falsa apariencia que quiere dar su madre”, “Soy la única que observa el rostro de frustración de la pequeña o son cosas mías?”, “Y dónde queda la pareja de él? Nunca va a esos eventos?”, “Se ve como que enfadada de tanta pose para la foto y TikTok, pero a la mamá le fascina hacer eso”, “Esto se llama inteligencia emocional”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Adamari López se apoyó en Gilded Group Decor y Bambini Soiree para la decoración de la primera comunión de Alaïa

· Adamari López por la primera comunión de Alaïa: “Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas”

· Adamari López confirma que quiere regresar a la televisión y asegura no estar resentida con Telemundo