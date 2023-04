La polémica boda en Paraguay de una mujer de 70 años con un joven de 27

Diversos medios de comunicación en Paraguay cubrieron una curiosa boda celebrada en aquel país en este fin de semana, pues los novios eran nada más y nada menos que una mujer de 70 años y un hombre de 27.

Rufina Ibarra, quien es locutora de radio, contrajo nupcias con Juan Portillo el pasado viernes, en la localidad paraguaya de Lima, en una boda que contó con más de 1,000 invitados, en donde cada uno aportó algo para que pudiera llevarse a cabo el casamiento.

Según informa EFE, la pareja, en la cual existen 43 años de diferencia, decidió consolidar su amor tras 7 años de relación. Aunque desde hacía ya tiempo querían celebrar su unión, no podían hacerlo, ya que no contaban con los recursos económicos suficientes para poder hacerlo.

Pero sus vecinos y autoridades locales les regalaron todo lo que necesitaban para así poder llevar a cabo su matrimonio.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia.

La pareja se conoció luego de que él la escuchara por la radio; habló a la empresa en donde trabajaba, pidió su número telefónico y le envió un mensaje de texto comentándole que se había enamorado de ella por su voz y que quería conocerla. Fue así como surgió el amor entre ellos.

“Dios me mandó a este muchacho tan bueno. Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado”, expresó Ibarra.

