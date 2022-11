Cher confirma su romance con el productor que es 40 años menor que ella: “El amor no sabe de matemáticas”

A través de su cuenta de Twitter, Cher le contó al mundo que está enamorada y en una relación. La cantante, de 76 años, confirmó su romance con el productor musical Alexander Edwards, de 36 y despertó una avalancha de comentarios y opiniones de personas cuestionando el noviazgo.

La publicación con la que anunció su nuevo estado civil fue simple: una foto de su pareja y un emoticón de corazón junto a la palabra “Alexander”. La estrella también contó que la trata “como a una reina” y se deshizo en halagos hacia el hombre. Cher también contó que su familia ya conoce al productor e hizo caso omiso a las críticas por la diferencia de edad: “El amor no sabe de matemáticas”, aseguró.

Entre los datos que reveló mientras conversaba con sus fans, la cantante contó que conoció a Edwards durante la Semana de la Moda de París, el mes pasado. “No nos defiendo. Los que odian van a odiar siempre… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”, respondió ante las críticas.

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone — Cher (@cher) November 6, 2022

Antes de salir con Cher, Edwards mantuvo una relación con la ex de Kanye West, Amber Rose, con la que comparte un hijo de tres años, Slash Electric Alexander Edwards. En agosto, Rose acusó al productor de haberla engañado con 12 personas diferentes mientras estaban juntos. Aunque no lo nombró, la fundadora de SlutWalk escribió en una historia que publicó en su cuenta de Instagram que estaba cansada de que la engañaran y la avergonzaran detrás de escena. Poco tiempo después, Edwards admitió su infidelidad y dijo en un Instagram Live que “lo atraparon”.

A pesar de las advertencias de sus fans, la cantante hizo caso omiso a los comentarios y aseguró: “Estoy enamorada, no cegada”.

Alexander es el vicepresidente del departamento de Artistas y Repertorio de la compañía musical Def Jam, que cuenta con artistas como Rihanna, Justin Bieber, 2 Chainz, DMX y Jhene Aiko entre sus filas. Nacido en Oakland, California, en 1986, el productor ha hecho apariciones en Keeping Up With The Kardashians, el reality show de la popular familia norteamericana.

