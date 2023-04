Nacho Ambriz pide disculpas a la afición de Toluca por el empate ante Juárez: “El equipo no es criterioso muchas veces”

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, se mostró bastante molesto por el empate 1-1 que registraron este fin de semana en la Jornada 16 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante los Bravos de Juárez.

En declaraciones durante la conferencia de prensa posterior al partido se disculpó con la afición del equipo que llenó el Estadio Nemesio Diez por este punto que registraron; a pesar que dicho tanto los mantiene en la cuarta posición de la tabla de clasificación y con un cupo directo a la Liguilla.

Ambriz detalló que sus jugadores parecían concentrados en algunos momentos del encuentro. Sin embargo, con el pasar de los minutos perdían este protagonismo y eran fácilmente superados por los rivales.

“Que afortunados somos y si no le damos valor también que estamos peleando a un partido el cuarto lugar, pues realmente no podremos estar para pelear una liguilla y poder luchar por un campeonato”, expresó.

“El equipo intenta jugar bien muchos lapsos del partido. Hoy sabíamos que era un rival difícil, que se iba a meter atrás, que nos iba a jugar a la contra. Ellos tienen la primera oportunidad de gol, sabiendo que estábamos muy abierto. Creo que el equipo no es criterioso muchas veces en el sentido de saber cuándo tiene que jugar a un toque o jugar de dos toques. Y hoy tampoco es que sea un partido que lo perdimos tácticamente. Yo creo que si hoy busco ser responsable de algo, creo que me tardé en los cambios”, agregó el entrenador del Toluca.

Para finalizar, el estratega pidió disculpas específicamente a un aficionado con el que cruzó palabras durante el partido y detalló que esta reacción se debe a la intensidad que registró el encuentro.

“Quisiera pedir una disculpa a un señor que estaba muy cerca de las vallas, me comentó algo, yo me fastidié y le contesté. Simplemente pedirle una disculpa. Normalmente no soy un tipo que conteste nada, sé aguantarlas presiones. Lastimosamente no sé quién sea pero si escucha quiero pedirle una disculpa por haberle contestado”, finalizó.

