María León presume su retaguardia mientras disfruta de un día de sol en la playa

La cantante María León a través de sus redes sociales se mantiene compartiendo contenido serio y en oportunidades hasta atrevido, al tiempo que sus casi tres millones de seguidores aprovechan la ocasión para dedicarle mensajes.

La galería de fotos que compartió en la aplicación de la camarita superó los 150 mil ‘Me gusta’, al tiempo que en todas las imágenes sale con traje de baño donde presume el paisaje natural que la rodea, así como su estilo tropical, su abdomen y la retaguardia mientras posa boca abajo.

La ganadora de ‘Mira Quién Baila: All Stars 2022’ acompañó la publicación con un particular mensaje que decía: “Esta mente no se cansa de pensar en ti“. A su vez, las palabras generaron infinidades de comentarios donde manifestaron que tenían duda por lo que ella decía o conocer si eso iba dirigido a alguien en particular.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que más de 1.000 personas se tomaron algunos segundos para dedicarle mensajes por lo bien que cuida su figura la mexicana. Además, varios de ellos aseguraron que es una mujer “guapísima” en medio de todo lo que se puedan encontrar en las redes sociales.

Una de las fotos más comentadas es donde se veía acostada boca abajo, al tiempo que parece ser que le encanta presumir el tamaño de su retaguardia, hecho que en su gran mayoría llegó a recibir cientos de expresiones.

“Eres todo un ángel María, eres divina”, “Se rifó quien haya tomado esas fotos”, “Hermosos pies”, “A sus órdenes jefa”, “Qué botecito tan bonito“, “Como para acomodar esa etiqueta”, “Tan chula”, “Y ahora un poema”, “Perfecta”, “Qué bonita eres”, “Mi María bonita”, “Qué rica estás”, “Quién será el dichoso?”, “Estás guapísima y cantas súper”, “¿Dónde firmo?”, “Eres una mujer muy bella”, “Qué ricas piernas tienes, hermosa”, “Qué rica te ves baby”, “Voy a tener insomnio hasta que seas mi novia”, “Enamorado por siempre”, “Me encantas”, “Eres divina”, “Qué bonita vista”, “Mi amor platónico”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

