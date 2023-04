Francisca luce un nuevo peinado tras recibir constantes críticas por su afro

La conductora Francisca compartió una nueva foto en la red social de la camarita, al tiempo que presume los piernones que tiene y la mejor manera de hacerlo fue con una braga manga larga blanca y un cinturón negro en la parte alta de su abdomen que, sin duda, le terminó dando un toque delicado.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención en la imagen no fue su vestuario, todo lo contrario, los usuarios de la red social se fijaron en el nuevo peinado que la dominicana decidió hacerse en el afro que tiene. Esta vez tomó la determinación de usar un cintillo que cambió mucho el aspecto de su look para el programa ‘Despierta América‘.

“¡Buenos días! ¿Cómo va su día? Cuéntenme…. Los quiero mucho“, fue el mensaje que acompañó la postal compartida este miércoles.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) de manera constante comparte contenido en la aplicación de la camarita, momento que usa para interactuar con sus más de cuatro millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. Por ello, les consultó que cómo iba transcurriendo el día de aquellos que se mantienen atentos al contenido que ella sube.

¿Por qué Francisca se cortó el cabello?

La primera semana de diciembre, el equipo de producción de ‘Despierta América’ anunció que tendrían una gran sorpresa para toda la audiencia, y estaba relacionada con la dominicana. A su vez, todos quedaron sorprendidos al escuchar todo lo que le tocó atravesar desde muy pequeña, y en medio de sus lágrimas se cortó el cabello.

“No es un cambio de look, fue una reconciliación con mi pasado, abrazar mis cicatrices para seguir adelante, más segura y confiada. ¡Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz. Pero mi sueño sería que no lo hagan por complacer a una sociedad que llama ‘malo’, ‘feo’ su cabello, o por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro”, es parte del mensaje que ella envió.

