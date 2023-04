Juan Guaidó no tiene intenciones de pedir asilo en EE.UU. y tampoco descarta volver a Venezuela

De acuerdo a una entrevista publicada este miércoles por la agencia de noticias Associated Press (AP), Juan Guaidó, líder opositor venezolano no está buscando asilo político en los Estados Unidos como algunas fuentes especulaban durante el transcurso del martes. Incluso Guaidó no ha descartado la posibilidad de presentarse en las elecciones primarias de la dirigencia opositora para medirse en unos comicios presidenciales en Venezuela.

En la madrugada del martes, Juan Guaidó, llegó a la ciudad de Miami luego de ingresar a pie a Colombia para reunirse con varios dirigentes en medio de la Cumbre internacional sobre la situación política venezolana, una iniciativa que impulsó el presidente colombiano Gustavo Petro para tratar distintos puntos relacionados con el país suramericano.

“Tendré reuniones de trabajo y obviamente también tiempo para evaluar la situación de seguridad, entre otras cosas (…) No estoy solicitando asilo político en este momento“, dijo en una llamada telefónica con la agencia de noticias.

Ayer en la tarde un alto funcionario del Departamento de Estado explicó que el Gobierno estadounidense ayudó a Guaidó a salir de Colombia porque él se sentía amenazado, luego de que la Cancillería de Colombia desmintiera durante la noche del lunes que haya dispuesto un avión para trasladar al líder opositor a suelo estadounidense. El dirigente que está salida, con o sin ayuda de Colombia, fue debido a una amenaza de ser deportado a Venezuela.

Me indigna que el gobierno de Petro no le ofreció protecciones legítimas a @jguaido al llegar a #Colombia. Guaidó fue presidente interino legítimo de #Venezuela y debería haber recibido todas las protecciones de la dictadura asesina de Maduro. Una vez más, el gobierno de Petro… — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) April 25, 2023

El dirigente explicó a AP que un funcionario del gobierno de Estados Unidos le entregó el boleto a Miami después de que agentes de inmigración colombianos lo escoltaron al aeropuerto de Bogotá. Tras varias horas desde que salió de Venezuela en la mañana del lunes con rumbo a Bogotá, aterrizó en Florida en horas de la madrugada del martes. Desde su salida de Colombia y lo que ha sido su estadía en suelo estadounidense el dirigente opositor ha manifestado su preocupación por su familia que permanecen en Venezuela.

Juan Guaidó había denunciado desde principios del mes de abril que el Gobierno de Nicolás Maduro pretendía someterlo a un proceso penal debido a “varios delitos presuntamente cometidos“ por el dirigente opositor y de los más claves desde el año 2019. Recientemente un aumento de las amenazas contra él en Venezuela.

Hasta el lunes, Guaidó no había abandonado su país desde 2020 cuando realizó una gira internacional donde se reunió con el entonces presidente de Colombia, Iván Duque y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Hasta el momento las autoridades de Venezuela no han emitido una alerta de captura por si el líder opositor regresa a su país.

Con información de AP