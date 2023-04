Madre hispana atropellada por hombre que le robó su ambulancia: sentencia en Nueva York por muerte de “héroe” Yadira Arroyo

José González fue sentenciado esta mañana a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por atropellar fatalmente a la paramédico FDNY Yadira Arroyo al subirse al volante de su ambulancia en El Bronx en 2017.

“El juez Martin Marcus hizo el pronunciamiento el miércoles después de escuchar declaraciones emocionales de la tía de Arroyo, su compañero de ambulancia y un paramédico de la comisaría de Arroyo”, resumió Pix11.

González (31) también leyó una declaración preparada. “Estaba intoxicado con PCP” (fenciclidina o “polvo de ángel”), dijo desde la mesa de la defensa. “Nunca supe lo que estaba pasando… Nunca quise lastimar a nadie. Fue un accidente. Lo lamento”.

“No fue un accidente, fue un asesinato”, había afirmado contundente en marzo el fiscal Michael Schordine al cierre del juicio en el que González luego fue declarado culpable de matar a Arroyo, madre de 44 años, dejando cinco niños huérfanos.

Killer of FDNY EMT Yadira Arroyo sentenced to life in prison without parole https://t.co/vshrOegcEP pic.twitter.com/hHHpbnEg5S — New York Post (@nypost) April 26, 2023

The court gallery — filled nearly to capacity with EMTs, paramedics, and Arroyo’s family members and supporters — broke into applause the moment Gonzalez was led out by court officers.



Read more at: https://t.co/gfitDTUrfj — PIX11 News (@PIX11News) April 26, 2023

Es difícil no exagerar la gravedad del delito” Juez Martin Marcus

González podría haber recibido una sentencia mínima de 20 años a cadena perpetua, según su abogado. Sin embargo, el juez dijo que sentía que la gravedad del crimen requería un castigo más severo. “Condujiste de un lado a otro, de un lado a otro” sobre el cuerpo de Arroyo “hasta que [ella] quedó sin vida. Es difícil no exagerar la gravedad del delito”, dijo el juez Marcus.

“Hoy, José González fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por la horrible y sin sentido muerte de Yadira Arroyo, madre de cinco hijos. Cierra un capítulo largo y difícil para la familia de la víctima y sus colegas del FDNY”, comentó en la fiscal de El Bronx Darcel D. Clark en su cuenta Twitter.

Ha sido un extendido duelo que suma ya seis años para la familia de Arroyo, quien murió el 16 de marzo de 2017. En su honor, uno de sus hermanos se convirtió en paramédico FDNY y una calle fue bautizada en El Bronx con su nombre.

La primera comparecencia de González ante el tribunal se produjo en abril de 2017, cuando se declaró “no culpable” al ser acusado de homicidio por atropellar dos veces a Arroyo. Luego el caso se retrasó en más de 50 audiencias e incluso en 2018 fue diagnosticado mentalmente incapacitado para enfrentar un juicio.

Antes de este hecho González ya tenía una larga hoja de antecedentes penales y consumo de drogas. “Este caso se prolongó durante casi seis largos años, pero finalmente podemos respirar sabiendo que se hizo justicia para nuestra hermana EMT, Yadira Arroyo”, comentó tras del veredicto en marzo Oren Barzilay, presidente de su sindicato, FDNY EMS Local 2507. “La protesta de apoyo y amor para su familia ha sido enorme y por fin pueden descansar”.

Arroyo era una veterana de 14 años en el Departamento de Bomberos de NYC asignada a la Estación 26 cuando se fue a trabajar en horas extras en la víspera del Día de San Patricio. Estaba conduciendo con su compañera Monique Williams cuando descubrieron a González en la parte trasera de su ambulancia alrededor de las 7:15 p.m. cerca de la esquina de Watson Ave. y White Plains Road, en el vecindario Soundview.