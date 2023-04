Aylín Mujica fue traslada de emergencia desde uno de los estudios de Telemundo a un hospital

La cubana Aylín Mujica el pasado sábado realizó una transmisión en vivo a través de la red social de la camarita, debido a que quiso informarles a sus seguidores de la aplicación, lo que estaba sucediendo con su actual estado de salud tras ciertas complejidades que ha venido atravesando.

A través de la aplicación, la cubana compartió unas imágenes donde mostró que se encontraba en una habitación mientras los especialistas en el área de la salud le hacían otros chequeos médicos para conocer lo que realmente estaba pasando en su cuerpo.

La actriz explicó que al inicio comenzó a pensar que se podría tratar de agotamiento físico, pero el dolor con el pasar de los días fue agudizando en el abdomen hasta llegar a un punto donde no lo pudo tolerar. Por ello, mencionó lo siguiente:

“Yo pensaba que era estrés, pero la cosa se está complicando porque tengo mucho dolor en la parte derecha del abdomen”.

“Ayer la pasé muy muy mal, tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando. Cuando estaba haciendo ‘La Mesa Caliente’ me dio una cosa rara porque no me sentía bien“, explicó mientras se tocaba esa parte del cuerpo que le estaba generando incomodidad.

Desde su salida de ‘La Casa de los Famosos 3’ ha estado cumpliendo con algunos compromisos laborales y entre ellos está uno de los programas más sintonizados de Telemundo que transmiten en horas de la tarde. Por ello, Aylín tuvo que ser sacada de emergencia desde uno de los estudios del canal de televisión y fue llevada al Baptist Hospital ubicado en Miami.

¿Cuál fue el diagnóstico médico?

La actriz mencionó que la someterían a algunos escáneres para realizar un mejor estudio, mientras que mostró que se encontraba en compañía de su madre. Luego de algunos chequeos, su manager Randy compartió en las historias de la red social de la camarita mayor información sobre el estado de salud.

Mujica reveló que sus constantes incomodidades se deben a una infección en los riñones, al tiempo que agradeció por la atención que le ofrecieron en el centro de salud. Además, deberá cumplir con reposo médico para su pronta mejoría.

