Dardos al Alcalde Adams por propuesta de presupuesto que no invierte suficiente en necesidades urgentes de los neoyorquinos

En medio de las negociaciones para decidir cómo se invertirá el presupuesto municipal de la Ciudad de Nueva York durante el año fiscal 2024, que arranca el 1 de julio próximo, el alcalde, Eric Adams, presentó el miércoles su propuesta de gasto de $106,700 millones de dólares, defendiéndolo como una hoja de ruta que llevará a la Gran Manzana “hacia un futuro más verde, más próspero y más justo”. Pero desde diferentes flancos de los cinco condados, no han parado de lloverle dardos al mandatario, pues consideran que no prioriza las necesidadees de los más vulnerables y mantiene inversiones policiales sobre inversiones sociales, de vivienda, salud, empleos y ayuda legal.

A pesar de que el líder demócrata se echó para atrás en varias propuestas de recorte, como las bibliotecas públicas y algunas escuelas que perdieron inscripciones, que temían que sus recursos se vieran reducidos, el presupuesto, el más alto en la historia de la Ciudad, no termina de convencer.

Adams le pone cara y asegura que su propuesta “preserva los servicios esenciales y continúa mejorando la vida de los neoyorquinos todos los días”, ya que casi el 60 por ciento del presupuesto ($62.500 millones) se destinarán a educación, atención médica y servicios sociales, pero críticos lo ven insuficiente y, rechazan que señale a los más de 57,000 solicitantes de asilo que la Ciudad habrá apoyado con casi $4,300 millones para julio de 2024, como una causa grande para promover planes de austeridad.

Así lo manifestaron organizaciones comunitarias, defensores de inmigrantes y líderes políticos neoyorquinos, quienes pusieron el grito en el cielo al conocer que muchas de sus peticiones, como la inversión de $3 millones para los programas escolares de transferencia de estudiantes de inglés, $75 millones para contratar trabajadores sociales adicionales para las escuelas, $41.1 millones en financiamiento renovado para programas de servicios legales y el aumento de fondos para subsidios de vivienda asequible, servicios de salud mental, consejeros escolares y reducción de recursos al NYPD, fueron ignorados.

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) arremetió contra el presupuesto presentado por el mandatario local y tras asegurar que el Alcalde está enviando un mensaje contradictorio, rechazó sus continuos llamados a la austeridad y exigió que se apruebe un gasto que asegure que todos los neoyorquinos tengan las mismas oportunidades, sin importar su nivel de ingresos o estatus legal.

“El alcalde Adams se ha vuelto increíblemente hábil para hablar con ambos lados de la boca. ¿Cómo podemos estar al borde de una crisis fiscal y aun así tener $8,300 millones para un fondo de emergencias? No tiene sentido. En este momento, miles de neoyorquinos están luchando con los alquileres altísimos, el aumento del precio de los alimentos y solo para llegar a fin de mes”, comentó el activista.

El defensor de los inmigrantes criticó además que el burgomaestre pretenda culpar del gasto municipal a los recién llegados y recalcó que la falta de inversiones en comunidades vulnerables, delatan los verdaderos intereses del jefe de la Gran Manzana.

“En lugar de brindar soluciones reales para todas las familias de Nueva York, el alcalde continúa sembrando división entre los neoyorquinos, al culpar de las fallas fiscales de su Administración a los solicitantes de asilo, que simplemente buscan seguridad contra la violencia y la persecución, como tienen derecho a hacerlo legalmente”, dijo el vocero de la NYIC. “El alcalde ha dejado en claro que su prioridad es garantizar que la Ciudad sirva a los intereses de los más ricos, sin importar el costo para los neoyorquinos que trabajan todos los días”.

La organización Urban Youth Collaborative, que vela por mejores opciones en las escuelas y educación y servicios de calidad, criticó el doble discurso que está manejando el alcalde Adams y pidió que en las semanas que quedan para que se termine de diseñar el presupuesto municipal, no es ignore el clamor de alumnos y padres de familia que quieren planteles más seguros, menos policía y mayor inversión en consejeros, trabajadores sociales, clases de arte y deportes y programas extracurriculares.

Critican presupuesto del alcalde Eric Adams para NYC 2024

“El alcalde Eric Adams dice que nuestra generación es el futuro de la ciudad de Nueva York, pero su presupuesto ejecutivo pinta un panorama completamente diferente. La Administración de Adams ha vuelto a priorizar a la policía sobre la educación, al recortar el presupuesto de las escuelas. Esto ignora nuestros llamados”, aseguró Youth Collaborative, en un comunicado. “El presupuesto del alcalde continuará con la tendencia injusta de la ciudad de Nueva York de financiar más policías escolares que consejeros, trabajadores sociales o coordinadores de justicia restaurativa. No deberíamos ver docenas de policías en mi escuela todos los días, mientras que es casi imposible conseguir una cita con un consejero o terapeuta”.

Ileana Méndez-Peñate, de la coalición Comunidades Unidas por la Reforma Policial, fustigó al alcalde Adams por recortar recursos urgentes para las necesidades básicas de las comunidades menos favorecidas, mientras protege el que llamó un “presupuesto inflado del NYPD”, que afecta a neoyorquinos negros, latinos, inmigrantes, LGBTQIA+ y otras personas de color que viven en comunidades con exceso de vigilancia y escasez de recursos.

“Estamos en un momento en el que los neoyorquinos no pueden acceder a cupones de alimentos, no pueden ubicarse en viviendas permanentes y no pueden acceder a otros servicios vitales porque muchas agencias y programas de la Ciudad están luchando por los recortes presupuestarios que ha impuesto el Alcalde ya este año”, comentō la líder comunitaria, urgiendo a que se reestructure el plan de gasto por un presupuesto “justo y moral” que invierta en salud, educación, vivienda, programas comunitarios y otros servicios críticos.

“Desde que asumió el cargo, el alcalde ha realizado recortes presupuestarios consecutivos aproximadamente cada cuatro meses, que continúan despojando recursos de agencias y programas que ya tenían dificultades y continúa priorizando la vigilancia y la criminalización sobre las necesidades básicas de los neoyorquinos sin controlar un presupuesto policial ya inflado de $11,000 millones”, recalcó.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, se sumó a la ola de críticas hacia el presupuesto presentado por el alcalde neoyorquino y en especial no ve con buenos ojos que pretenda envíar un discurso que divide y señala a ciertos grupos y críticos del sobregasto en la policía.

Alcalde Eric Adams presentando el presupuesto municipal 2024/ Flickr Alcaldia NYC

“Qué vergüenza el alcalde por crear una vez más un falso binario para marginar y villanizar a las críticas legítimas. Vemos esta táctica innecesaria de ‘nosotros contra ellos’ una y otra vez. En la reforma de la fianza, esta retórica tuvo un impacto desastroso tanto a nivel local como nacional. sin embargo, parece que no se aprendieron lecciones, ya que en múltiples puntos, lo hemos visto en la caracterización de los solicitantes de asilo, o con respecto a Rikers Island”, dijo Williams. “Este modelo solo sirve para impulsar narrativas dañinas que resuenan en toda nuestra ciudad y más allá. Si uno perpetúa falsedades en voz alta y con suficiente frecuencia, los electores y los votantes están obligados a creerle. La preocupación por las horas extra de la policía de Nueva York tiene sus raíces en la realidad de que la agencia está aislada de las limitaciones que enfrentan otras agencias… No es contra la policía decir que la policía de Nueva York debe estar sujeta a estándares más altos, si esta administración no puede ver eso, es una pena”.

Gregory J. Morris, director ejecutivo de la Coalición de Capacitación y Empleo de la Ciudad de Nueva York (NYCETC), advirtió que la recuperación económica de la Ciudad de Nueva York exige acceso inmediato a trabajos bien remunerados y apoyo de servicios para los trabajadores más vulnerables, como escuelas, educación superior y capacitación laboral con recursos, lo que no vio en el presupuesto del Alcalde.

“Desafortunadamente, el presupuesto ejecutivo de la Administración, el más grande en la historia de la Ciudad, no adopta este enfoque, sino que elige identificar ganadores y perdedores. Hasta que remediemos las vías de educación y empleo inconexas y fragmentadas que sofocan nuestra recuperación posterior a la pandemia, seguiremos viendo amplias brechas de desempleo por raza y etnia”, dijo el activista. “Con la mitad de todos los neoyorquinos luchando por cubrir las necesidades básicas, la Ciudad experimentando asombrosas vacantes de mano de obra municipal y el sector de servicios humanos sintiéndose completamente rezagado, necesitamos duplicar el talento de Nueva York en lugar de actuar como si pudiéramos darnos el lujo de no hacerlo”.

Residentes de Corona, Queens

Hasta la propia presidenta del Concejo Municipal, Adrianne Adams, y el presidente de finanzas del órgano legislativo, Justin Brannan, con quien el Alcalde deberá negociar el presupuesto, hicieron serios reparos al gasto presentado por el mandatario y advirtieron que el futuro y la recuperación económica de la Gran Manzana dependen de cómo se invierte en los neoyorquinos y en servicios esenciales.

“Es una realidad innegable que las agencias de nuestra ciudad responsables de brindar servicios a los neoyorquinos están luchando para cumplir con sus obligaciones debido a la escasez crónica de personal y al apoyo inadecuado. Esto solo socava nuestra recuperación y la estabilidad de nuestros vecindarios mientras los neoyorquinos luchan por permanecer en una ciudad cada vez más inasequible”, dijeron los líderes políticos en un comunicado conjunto, advirtiendo que el Concejo seguirá trabajando para aprobar antes del 1 de julio, un presupuesto que priorice las inversiones en la gente.

“El presupuesto ejecutivo (del Alcalde Adams) aún sale de nuestras bibliotecas enfrentando cortes de servicios significativos, agencias que brindan servicios esenciales perjudicadas y programas que brindan soluciones a los desafíos más apremiantes de la Ciudad sin las inversiones necesarias. En última instancia, la ciudad de Nueva York necesita un presupuesto responsable que nos prepare de manera eficaz y eficiente para el éxito al satisfacer las necesidades de los neoyorquinos y protegernos contra riesgos futuros”, concluyeron los concejales.

La Federación de Maestros de la Ciudad de Nueva York (UFT) se mostró optimista sobre el futuro que puede tener la educación pública dentro del presupuesto para el próximo año fiscal, y advirtió que espera trabajar con el órgano legislativo para que las escuelas tengan lo que necesitan.

“Con excedentes y fondos de reserva que suman más de $11,000 millones, hay espacio en este presupuesto para satisfacer mejor las necesidades de la ciudad”, dijo Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros. “Trabajaremos con el Concejo Municipal para ayudar a ver que el presupuesto final adoptado de la ciudad proporcione los recursos apropiados para nuestras escuelas y nuestras familias”.