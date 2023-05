Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa en su cumpleaños

Tal y como lo hiciera hace un par de días con motivo del Día Del Niño, ahora Maribel Guardia hizo uso de sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su fallecido hijo Julián Figueroa en el que hubiera sido su cumpleaños número 28.

A través de su cuenta de Instagram, la costarricense compartió una fotografía en la que aparece junto al joven y la acompañó con un emotivo texto en el que confiesa que todavía le cuesta mucho trabajo superar su inesperada partida, pero que poco a poco va encontrando las fuerzas para hacerlo.

“Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música“, escribió Maribel.

Para finalizar, la costarricense señaló que su nieto José Julián, quien por cierto es muy parecido a su fallecido padre, es quien le ha dado las fuerzas para salir adelante. Asimismo, le prometió a su retoño que ella estará bien.

¿Dónde reposan las cenizas de su hijo Julián?

Tal y como lo había prometido en días pasados en su encuentro con los medios, Maribel Guardia hizo uso de sus redes sociales para compartir con el público el lugar en el que se encuentran los restos mortales de Julián Figueroa.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz mostró todas las coronas de flores que recibió de sus compañeros del medio artístico y de la prensa, seguidas del rincón en el que colocó la urna con las cenizas del hijo que procreó con Joan Sebastian junto a una fotografía suya, una escultura de San Miguel Arcángel, una de la Virgen de Guadalupe y el dibujo que le hizo su pequeño.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales, no de sus medios, y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor”, escribió Maribel.

Hasta el momento el corto ha alcanzado casi los 800 mil likes y se ha l0lenado de mensajes de cariño de personalidades como Consuelo Duval, Adrián Uribe, Lorena Meritano, Andrea Legarreta y Alma Cero, quien será la actriz que la supla en la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio”.

