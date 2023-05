Por culpa de Cristiano Ronaldo y Kaká: Arjen Robben revela los motivos que obligaron su salida del Real Madrid

El Real Madrid vivió una de las reformas más importantes de su historia en el año 2009 luego que anunciaran el regreso de Florentino Pérez a la presidencia del equipo; este hecho representó el fichaje de grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema, entre otras figuras que les han permitido alcanzar las 14 Champions League de su historia.

A pesar de tantas buenas noticias, el delantero neerlandés Arjen Robben, fue una de las figuras que más se vio afectada con la llegada de todas estas crecientes estrellas y terminó marcando su salida de uno de los equipos más importantes de todo el planeta.

“No se trataba solo de Ronaldo. Florentino había vuelto como presidente y también había traído a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. El club había gastado mucho dinero y me dijo que también tenía que ganar dinero. Para mí fue una pena”, expresó el histórico delantero zurdo durante una entrevista con Diario Marca.

“Manuel Pellegrini (técnico de esa época) me había dicho que era importante. Además, tuve quizás la mejor pretemporada de mi carrera”, agregó Robben.

Debido a la pérdida de oportunidades que registró el jugador terminó firmando un contrato con el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania; en este equipo se convirtió en un verdadero ídolo de la organización a lo largo de su estancia.

“Me resultó difícil debido al cambio de presidente. En realidad me sentí muy cómodo en Madrid e hice buenas actuaciones. Entonces la política del club cambió. Me habían prometido que iba a ser titular y a los dos días trajeron a Cristiano y Kaká”, dijo.

“El Bayern apostó por mí, fue rápido y concreto. Me había mostrado desde el principio que absolutamente querían comprometerse. Sienta bien cuando un club grande se esfuerza tanto. Por eso me fui a Múnich”, concluyó el atacante.

A lo largo de su estadía con el Bayern Múnich Robben disputó un total de 304 partidos en los que logró anotar 144 goles y otorgó 101 asistencias.

