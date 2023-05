Anastasiya Kvitko deja poco a la imaginación modelando un vestido de infarto sin ropa interior

Anastasiya Kvitko sigue demostrando que no tiene límites para compartir atrevidas publicaciones que dejan tirando baba a sus 12.5 millones de seguidores de Instagram. La llamada Kim Kardashian rusa se caracteriza por mostrarse como una mujer sensual, a quien le gusta exhibir sus exuberantes atributos.

Hace unos días, la modelo publicó tres postales en las que deja poco a la imaginación debido a que en ellas aparece luciendo sus voluptuosas curvas de frente y de perfil, enfundada con un infartante vestido que dio de qué hablar gracias a que lo modela sin ropa interior y la prenda apenas cubre sus pechos.

Por el momento las fotografías de la rubia han conseguido más de 277,000 ‘me gusta’ y 3,513 comentarios donde le hacen saber lo mucho que les fascina su cuerpo y esos arriesgados modelitos que utiliza.

Por si no fuera suficiente, días atrás Anastasiya Kvitko elevó varios grados la temperatura en la famosa red social a través de otras instantáneas en las que se le ve disfrutando un día de sol desde un jardín, enfundada con un bikini color nude y un pareo tejido, posando sensual desde un camastro. View this post on Instagram A post shared by AK 🤍 (@anastasiya_kvitko)

