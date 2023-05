Aspirante republicano a gobernador de Carolina del Norte se burló de sobrevivientes de una masacre en una escuela de Florida en 2018

Mark Robinson, vice-gobernador republicano del estado de Carolina del Norte y que actualmente aspira a la gobernación de la entidad, se burló de los sobrevivientes de una masacre ocurrida en una escuela de Florida durante el año 2018, de acuerdo con un reportaje de CNN.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por CNN, Robinson publicó, a través de sus redes sociales, burlas acerca de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en la Escuela Maryory Stoneman Douglas, en Parkland Florida.

En una publicación de Facebook reseñada por CNN, la cual tiene como fecha solo dos semanas después de que ocurriera el tiroteo en Florida, Robinson calificó a los estudiantes que protestaban por restringir la venta de armas como “niños consentidos, iracundos y sabelotodos que están tratando de explicar a los adultos que debemos ceder nuestro derecho constitucional de poseer ciertas armas de fuego“.

En inglés, el mensaje de Robinson fue: “Spoiled, angry, know it all CHILDREN who are trying to tell law abiding ADULTS that we must give up our Constitutional RIGHT to own certain weapons”.

Robinson también se burló directamente de David Hogg, uno de los sobrevivientes de la masacre que co-fundó el movimiento “Marcha por Nuestras Vidas” (March for Our Lives) para restringir el control de armas en EE.UU. después de la masacre. Lo llamó “un pequeño tonto e inmaduro”.

Específicamente, Robinso dijo que se trataba de un “silly little inmature ‘media prosti-tots'”.

Robinson hizo historia en Carolina del Norte por convertirse en el primer hombre afroamericano en ser electo como vice-gobernador de la entidad en el año 2020, y anunció su candidatura para gobernador el mes pasado, de acuerdo con información del portal de noticias The Hill.

Sus opiniones han sido cuestionadas por la esfera política demócrata, quien lo ha calificado de extremista.

