Todo lo que se sabe del derrame cerebral de Maripily Rivera

Sí, Maripily Rivera sufrió un derrame cerebral. ¿Cómo se dio cuenta? Diversos medios han expuesto la información, como Univision Entretenimiento que destaca que la empresaria se dio cuenta de lo que le pasaba por pura casualidad. El día del suceso, según recuerda, se vio con una amiga quien de inmediato le notó algo distinto en el rostro.

Según explicó Rivera, la amiga en cuestión le dijo: “tú tienes la boca virada y el ojito apagado”. Pero Maripily no le prestó mayor atención a las palabras de su amiga. Es más, según ésta la razón de esos cambios podrían deberse a un proceso estético al cual se había sometido previamente. Por esta razón se limitó a decirle: “Ay nena sí, eso fue que me inyecté los labios, es parte de eso”.

Durante la conversación la amiga le hizo ver que lo mejor que podía hacer Rivera era visitar a su médico y pedir una revisión, para prevenir cualquier problema de salud, ya que ésta no se creía que los cambios en su rostro, específicamente en su sonrisa, fuesen por algún tratamiento de belleza.

Maripily contó toda esta anécdota en conversación con Verónica Bastos, para el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo y ahí confirmó que visitó a su doctor y que este le dijo: “¿Mari, tú estás bien? Porque yo creo que a ti te dio un ‘stroke’ (derrame cerebral en inglés)”.

Ante las palabras del médico, ésta se sometió a todos los exámenes requeridos y a partir de ahí todo tomó mayor sentido. Con resultados en mano se confirmaron todas las sospechas. “Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve”, le dijo Rivera a Bastos.

En esta entrevista explica que no sabe en qué momento pasó todo, porque no sintió nada. Dice que un día simplemente se levantó y ya tenía la sonrisa torcida. Maripily, en un afán de entender qué pudo haber provocado esta situación, ha llegado a la conclusión de que el estrés es el culpable y también asevera que las preocupaciones que atraviesa como madre por su hijo no ayudan, ya que éste es corredor de autos y días antes tuvo un accidente.

