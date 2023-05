VIDEO: La casa destartalada en la que fue capturado Francisco Oropesa, acusado de matar a tiros a cinco vecinos hondureños

En una casa en Cut and Shoot que lucía abandonada, fue capturado Francisco Oropesa, sospechoso de matar a tiros a cinco vecinos hondureños que le pidieron que dejara de disparar al aire desde el patio de su casa.

Imágenes divulgadas por medios nacionales muestran el exterior de la casa, ubicada a unas 20 millas de la escena del crimen en Cleveland, llena de cachivaches.

Entre los artículos se ve una bicicleta, una moto, pedazos de madera, y otros objetos aparentemente inservibles.

La prensa no tuvo acceso al interior del inmueble. No está claro si se trata, en efecto, de un espacio no habitado. Tampoco hay información sobre el propietario (a) del lugar.

Según la información provista por las autoridades en el condado San Jacinto, Oropesa, de 38 años, fue hallado escondido bajo una pila de ropa en el interior de un armario.

La captura se realizó este martes cuatro días después de que se diera a la fuga tras el ataque a tiros en la zona de Trails End de Cleveland, a unas 45 millas al norte de Houston.

Además del mexicano, su pareja sentimental Divimara Lamar Nava, de 53, fue arrestada ese mismo día por cargos de obstaculizar la detención de un delincuente. A la presunta cómplice se le impuso una fianza de $250,000 dólares. La fianza de Oropesa asciende $5 millones.

Las autoridades habían ofrecido $80,000 dólares por pistas que facilitaran el arresto del sospechoso.

Una persona alertó a las oficinas del FBI en Houston a eso de las 5:15 p.m.

Aproximadamente, a las 7 p.m., las autoridades intervinieron con Oropesa.

Al hispano se le ve sin camisa y esposado dentro una patrulla policial.

El acusado enfrenta cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Diana Velásquez Alvarado, de 21; Daniel Enrique Lazo, de 9; Sonia Argentina Guzmán, de 25; Obdulia Molina Rivera, de 31, y José Jonathan Cáceres, de 18.

