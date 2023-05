Meg Ryan reaparece en público junto a Michael J. Fox y dicen que luce “irreconocible”

Meg Ryan hizo una inusual aparición pública para brindarle su apoyo a Michael J. Fox en Nueva York. La actriz, de 61 años, fue fotografiada mientras posaba en un sofá con su colega y Tracy Pollan, la esposa del protagonista de ‘Back to the Future’, durante una proyección especial del documental ‘Still: A Michael J. Fox Movie’, en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Manhattan.

La protagonista de Cuando Harry conoció a Sally, que para el evento lució un abrigo negro y un suéter rojo, llamó la atención debido a que muchos usuarios de redes sociales comenzaron a decir que luce “irreconocible”. Meg había sido fotografiada por última vez en Nueva York hace seis meses, justo antes de su cumpleaños.

Meg Ryan y Michael J. Fox. Foto: Grosby Group.

En los últimos años, Meg Ryan se mantuvo alejada de la industria cinematográfica. Su último papel como actriz fue en Ithaca (2015), junto a Tom Hanks, en donde también debutó como directora. Ocho años después, la actriz estaría regresando a la gran pantalla con una comedia romántica que escribió, dirigió y protagonizó, la cual se titula What Happens Later.