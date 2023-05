Aylín Mujica es la cuarta conductora de ‘La Mesa Caliente’ y sustituye a Alix Aspe

Alix Aspe antes de dejar de formar parte de la nómina de Telemundo ya se había ausentado, debido a que estaba de viaje disfrutando su luna de miel junto a Diego Betanzo. Desde aquel momento, la producción del programa ‘La Mesa Caliente‘ comenzó a invitar a reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento para que la suplantaran temporalmente.

Aylín Mujica ha sido una de las que más se ha mantenido desde que comenzó a visitar el estudio de Telemundo. A su vez, se le han presentado algunas dificultades de salud mientras conduce el programa y la han tenido que llevar de emergencia a un centro de salud.

La cubana de 48 años parece ser el rostro de la cuarta presentadora del espacio que transmiten de lunes a viernes a las 3PM/2C, pues no ha dejado de estar todos los días, aunque hasta la fecha el equipo de producción no se ha manifestado para darle la bienvenida de manera oficial.

Aylín habla sobre su trabajo en ‘La Mesa Caliente’

Mujica recientemente realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, hecho que llevó a sus fanáticos a preguntarle cómo se sentía con su participación en el programa donde se le ha visto en los últimos días, y manifestó lo siguiente:

“Me siento muy bien, me encanta. Myrka, Gigi y Verónica son divinas”.

Audiencia opina sobre la conducción de Mujica

“Aylín está espectacular como conductora, me encantó verla en La Mesa Caliente”, “La Mesa Caliente no es igual sin Aylín Mujica”, “Se nota que Aylín se prepara para emitir sus opiniones, presenta hasta porcentajes”, “Estoy feliz de ver a Aylín con ustedes”, “Amo a Aylín Mujica en La Mesa Caliente, ojalá la dejen permanentemente en el programa”, “Me encanta el programa y Aylín Mujica que se quede indefinidamente, es tremenda conductora”, “Me encantó el programa de hoy, me encantaría seguir viendo a Aylín en el programa, es muy talentosa”, fueron algunas de las reacciones registradas.

