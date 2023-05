Agenda de Eventos: diversión para el fin de semana

Festival de poesía

El Festival Kerouac celebra su séptima edición esta semana y la Gran Manzana acogerá esta fiesta de poesía que este año celebra y homenajea a la Generación Beat y al poeta gallego Carlos Oroza. La poesía se extenderá desde el libro al escenario, acompañada y mezclada con arte, música y tecnología. En el patio del Instituto Cervantes se realizará un recital en lengua española este jueves; el viernes, en el King Juan Carlos I Center tendrá lugar un recital de poesía multilingüe, un concierto y una sesión de dj con micrófono; y el sábado, en el mítico teatro Gene Frankel, se reunirán los poetas para homenajear a Kerouac y a Carlos Oroza, en el día de su centenario. Todos los eventos serán a las 6:30 pm. Más información:https://www.spainculture.us/city/new-york/vii-kerouac-festival-new-york.

Bacilos en Irving Plaza

La agrupación Bacilos está celebrando sus 25 años de trayectoria con “Back in the USA’23 Tour”, una gira por todo el país que este viernes hará una parada en Nueva York. Jorge Villamizar y André Lopes se reunieron de nuevo para llevarles a sus seguidores sus mayores éxitos, como “Mi Primer Millón” y “Caraluna”, así como temas nuevos tales como “No quiero bailar solito”, una colaboración con el artista camerunés Richard Bona. La banda de Miami se presentará en el escenario del Irving Plaza (17 Irving Place, Manhattan), a las 7:00 pm. Entradas en: www.ticketmaster.com

El colombiano Jorge Villamizar (i) y el brasileño André Lopes. /EFE

La Spanish Harlem Orchestra en el Hostos Center

Con tres premios Grammy ganados y tres nominaciones a los premios Grammy (la más reciente por Imágenes Latinas 2022), la Spanish Harlem Orchestra junto a Oscar Hernández regresa al Hostos Center for the Arts & Culture, este sábado 13 de mayo a las 8:00 pm. A ellos se unirán Ray De La Paz, uno de los más grandes soneros de la salsa, quien hizo historia con Louie Ramírez y Ray Barretto, y Miguel Zenón, el saxofonista nominado a múltiples premios Grammy que perfecciona una mezcla entre los sonidos de Puerto Rico y el jazz.

El show se llevará a cabo en el Main Theater de Hostos Community College, ubicado en el 450 Grand Concourse y la calle 149th en El Bronx. Boletos disponibles en www.hostoscenter.org, llamando al 718-518-4455 o visitando la taquilla de Hostos.

Cortesía

Desfile de Japón

Quienes quieran disfrutar de la riqueza cultural de Japón, pueden asistir este sábado al Japan Parade, que por segundo año se realiza en la ciudad, comenzando en Central Park West en West 81st Street y viajando hacia el sur hasta West 67th Street. El Desfile de Japón contará con presentaciones en vivo del elenco de “Live Spectacle NARUTO”, Anime NYC (Convención de anime), COBU (Drum), Harlem Japanese Gospel Choir, la Organización Internacional de Karate Kyokushinkaikan, The Japanese Folk Dance of NY, Young People’s Chorus of NYC, y muchos más. La medallista olímpica y autora Kristi Yamaguchi será la Gran Mariscal del desfile, y Sandra Endo, presentadora de Fox 11 Good Day LA, será la maestra de ceremonias. Desde la 1:00 pm. Más información: www.JapanDayNYC.org

Noche de funk brasilero en el Flushing Hall

Este sábado, el Flushing Town Hall ( 137-35 Northern Blvd. Flushing) presentará a la agrupación Nation Beat en un concierto funky y explosivo. Los espectáculos en vivo de Nation Beat han adquirido fama por su capacidad para levantar el ánimo y los pies de su creciente audiencia intercultural gracias a su fusión de diferentes elementos musicales de la música brasilera y la americana, como el maracatu, el funk de Big Easy, el forró y el swinging jazz. La velada comenzará a las 7 pm con un taller interactivo, que presentará al público técnicas de percusión corporal y ritmo de movimiento, y continuará con el concierto a las 8 pm. Se invita a los asistentes a participar en una Food Drive y traer alimentos no perecederos que se donarán a una despensa de alimentos local. Para boletos y más información: .www.flushingtownhall.org

Cortesía

“Tito Matos: Una vida plena” se exhibe el The Clemente

The Clemente (107 Suffolk Street) invita a visitar “Tito Matos: Una vida plena”, una exposición compuesta por una colección de objetos cotidianos que refleja parte de la fuerza vital de este importante músico y artista puertorriqueño, fallecido en enero de 2022 Desde las camisas de Matos hasta sus instrumentos y otros artículos y herramientas cotidianos, la narrativa de la galería destaca su prodigioso talento y sus muchos logros, incluidos diplomas, premios, recortes de periódicos y canciones. La galería también contará con una obra de la artista puertorriqueña Ivelisse Jiménez, parte de una colaboración con Matos y su proyecto La Casa de la Plena, un espacio cultural y de investigación dedicado a la historia de Puerto Rico plena y su actuación. Hasta el mes de junio. Más información: https://www.theclementecenter.org.

Cortesía

Las plantas asiáticas del Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) celebra el Mes de la Herencia Asiática Americana y del Pacífico con recorridos in situ de plantas asiáticas, una muestra de poesía china, libros de temática asiática a la vista en la Biblioteca LuEsther T. Mertz, y un recorrido autoguiado por los jardines a través de la aplicación Bloomberg Connects, que muestra la conexión de flores y árboles con arte chino, pintura y caligrafía. Las ofertas en línea incluyen una conferencia en video pregrabada sobre el arte floral japonés tradicional de ikebana y más. Hasta el 31 de mayo. El NYBG está ubicado en el 2900 Southern Boulevard, Bronx. Más información: www.nybg.org.

Cortesía

La semana de la Comida Venezolana

Con la intención de promover la diversidad gastronómica y cultural venezolana, se celebra por primera vez la “Venezuelan Restaurant Week” en Nueva York, proyecto que busca reunir a empresarios y emprendedores en el área gastronómica con los residentes de la Gran Manzana. Desde ya y hasta el domingo 14 de mayo, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales con un valor de $20, $25 o $45, dependiendo del local. Entre los participantes están Caripitos, Cachapas y Más, Joropo Cuisine, Arepa Café, Arepera Guacuco, Mission Ceviche, entre muchos otros. Para más información, puede visitar: www.venezuelanrestaurantweek.com

Shutterstock

El restaurante Popular abre su patio para las madres

Si mamá necesita una mini escapada, para celebrar su día llévala a comer al aire libre con una hermosa vista en el restaurante Popular, que abrirá su patio este fin de semana. El Bowery Garden es una amplia terraza inspirada en el Jardín de las Tullerías en París y los Jardines de Italia, que logra transportar a los comensales a Europa en pocos minutos. El menú de Popular ofrece cocina peruana auténtica, original, saludable y de inspiración mundial del chef Diego Muñoz. Está ubicado en el 215 Chrystie Street, Manhatta. Para reservar, visite: https://www.publichotels.com/eat-and-drink/popular