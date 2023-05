Ganó la lotería y recibirá cada mes $12 mil; les hizo inesperada sorpresa a sus compañeros de trabajo

Un hombre en Reino Unido llamado Paul Bevans resultó ser el afortunado ganador de un premio de lotería del juego Set For Life, con el cual recibirá el equivalente a $12,000 dólares cada mes, durante todo un año.

Pero contrario a lo que pudieras pensar, el día en que se enteró de que había ganador la lotería, hizo algo insólito con sus compañeros de trabajo.

Bevans, de 50 años y quien es trabajador de la construcción, llegó a la obra en la que está contratado con una caja de bocadillos para todos sus compañeros. “Coman, porque me ha tocado la lotería”, les reveló a todos los presentes.

Luego del almuerzo, el británico tomó sus herramientas y continuó haciendo su trabajo.

“Comprobé el número en mi teléfono y cuando me di cuenta de que había ganado, se lo dije a mi supervisor. Me dejó ir al punto de venta de lotería más cercano para volverlo a comprobar y a la vuelta estaba tan contento que compré bocadillos para desayunar todo el mundo”, comentó Bevans en declaraciones al periódico The Sun.

Los primeros planes que tiene el hombre respecto a qué hará con su premio, indicó que lo primero que hará es darse unas vacaciones de lujo en Jamaica, y también planea hacer un viaje a la ciudad del Liverpool, pues es gran aficionado de los Red Devils y no ha podido verlos jugar en su estadio.

Posteriormente, invertirá otra parte de su dinero en comprarse una casa rodante, algo para lo que ha estado ahorrando en los últimos 5 años. “Un mes más y podré comprarme una autocaravana decente, aunque de segunda mano”, aseveró.

Además, les hizo una promesa a todos sus compañeros de trabajo que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

“Seguiré trabajando e invitaré a los chicos a otra ronda de bocadillos cuando reciba el dinero cada mes”, sentenció el afortunado ganador.

