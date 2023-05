La India está lista para complacer a las madres

Cada año La India regresa a El Bronx, su casa, para cantarle a sus fanáticos. Y esta vez escogió una fecha especial, el Día de las Madres, para dedicarle su concierto a esas fanáticas que la han apoyado siempre.

“Normalmente ellas son las que mandan, ensayamos unas canciones pero el público me pide otras. Siempre espero que me griten qué temas quieren y mi director musical, Bobby Allende, sabe que Lehman es así, espontáneo”, dice sobre sus experiencias pasadas en el Lehman Center for the Performing Arts, donde estará una vez más este sábado 13 de mayo.

A propósito de la celebración de las madres, la famosa salsera boricua confesó que desde muy temprana edad decidió darle prioridad a su carrera musical, dejando a un lado la posibilidad de tener hijos.

“Siento que es muy difícil estar viajando de país a país y sacar tiempo para ser madre. Nunca pude hacerlo porque me tenían en muchas giras, promociones, grabando discos, conciertos, etc., y como cada cinco años me preguntaba si estaba lista para estar nueve meses en mi casa, para salir embarazada y ser madre, y siempre se me complicaba”, recuerda la intérprete de éxitos como “Dicen Que Soy”, “Ese Hombre” y “Mi mayor Venganza”.

Hoy en día, a sus 54 años de edad y con una carrera consolidada, asegura estar tranquila con el rumbo que tomó su vida personal.

“No me arrepiento, decidí concentrarme en mi carrera. Mi carrera es mi bebé”, dice sin dudar.

Cuando no está dando un show, igualmente celebra la fecha junto a su madre, sus hermanas, primas y demás familiares, quienes aún residen en Nueva York, donde la nacida en Río Piedras, Puerto Rico, se crió desde muy pequeña.

“Es un día muy especial que celebro con todas las mujeres”, señala.

Entre los mejores

La India está celebrando además haber sido incluida por la revista Rolling Stone en la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, ocupando el puesto número 113. Su madrina musical, la cubana Celia Cruz, fue la artista latinoamericana mejor posicionada en dicha lista, ubicándose en la posición número 18.

“El artículo que escribieron de mí fue divino. Es un verdadero privilegio”, señala sobre la reseña de la prestigiosa publicación donde la describen como una artista que “usa sus asombrosas habilidades para darle a las mujeres algunos de los himnos más perdurables en español de empoderamiento e independencia”.

Para seguir creando esos himnos, La India está trabajando con el destacado productor Sergio George en un nuevo disco.

“Me ha traído mucha felicidad volver a colaborar con el maestro Sergio George. Este disco va a ser tropical, va a ser caribeño, va a ser lo que yo represento”, dice sobre los planes que tiene sobre lo que sería su primera producción desde 2015, cuando lanzó “Intensamente La India Con Canciones De Juan Gabriel”, que la hizo merecedora del Latin Grammy por Mejor Álbum de Salsa, en el 2016.

Ya tiene un tema grabado y promete lanzarlo pronto, antes de tener listo el disco completo.

“Poco a poco, pero prefiero no contar mucho de mis planes. Lo único que puedo decir es que al público le va a gustar lo que está pasando. El maestro (George) trae sorpresas y cosas sabrosas, me encanta lo que está haciendo, está en la onda de poder mezclar la música urbana y la música tropical”, concluye.