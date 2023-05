Julio César Chávez lanza dura crítica contra Canelo Álvarez que elimina sus aspiraciones de ser el mejor de México: “No va a haber otro como yo”

El legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, lanzó una dura crítica contra su compatriota y actual campeón absoluto de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al considerar que jamás llegará a ser tan importante en el mundo del deporte mexicano como lo ha sido él.

Estas declaraciones las realizó el oriundo de Sinaloa con Hugo Sánchez y dejó muy claro que a pesar que el colorado tiene un impresionante nivel deportivo no logrará alcanzar todos los logros que tuvo a lo largo de su carrera como profesional y que aún sigue demostrando en sus combates de exhibición.

“Mis respetos para Canelo. Yo fui un peleador natural, Hugo, al igual que tú, fuimos naturales, todo se nos dio, auténticos. Saúl ha picado piedra, era muy robótico al inicio de su carrera y el tanto entrenar, machacar, se hizo un gran peleador”, expresó.

Chávez destacó que sin duda alguna él superaría a Canelo Álvarez a pesar de la gran lista de victorias que cosecha el peleador y que nunca podrá superarlo así logre 100 victorias.

“No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto… Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez”, agregó el azteca.

“Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho, mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber y las comparaciones también siempre van a haber”, concluyó.

