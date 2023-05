Deportistas que ganan más dinero en OnlyFans que en sus respectivos deportes

Cada vez son más los atletas que deciden unirse a la plataforma de creación de contenido OnlyFans para poder generar muchas más ganancias a las que pudieran recibir en cada una de las disciplinas deportivas en las que compiten; sin embargo, un total de cinco mujeres son las que se han encargado de dominar esta lista.

A pesar que existen muchos atletas que se han dedicado a enseñar técnicas de entrenamiento, alimentación y mucho más, es la venta de contenido para adultos con el que estas deportistas se han alzado por sobre todos sus compañeros.

Paige VanZant

La primera de ella es Paige VanZant, una luchadora estadounidense de las artes marciales mixtas (MMMA) que compite en la categoría de peso mosca; su ingreso al OnlyFans ocurrió en el 2022 y le ha permitido generar muchas más ganancias que en todas sus subidas al octógono.

“Cuando firmé con BKFC, el boxeo a puño limpio, estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi carrera de UFC. Ahora gano más dinero en un mes que todo mi contrato con BKFC. Es muy loco”, dijo en una entrevista.

NEW YORK, NEW YORK – JANUARY 19: Paige VanZant reacts after her win over Rachael Ostovich during their Women’s Flyweight fight at UFC Fight Night at Barclays Center on January 19, 2019 in New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Renée Gracie

La francesa era una experta corredora del mundo del automovilismo. Sin embargo, decidió abandonar esta carrera en el año 2019 para entrar por completo al OnlyFans y actualmente genera ganancias de $14.000 dólares mensuales con su contenido.

“Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida“, detalló la ahora modelo en una entrevista para el diario The Sun.

SYDNEY, AUSTRALIA – AUGUST 19: NSW Premier, Mike Baird speaks with V8 Supercar driver, Renee Gracie during a V8 Supercars media announcement about the Bathurst 1000, at Overseas Passenger Terminal on August 19, 2015 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

Madelene Wright

Wright es la primera futbolista de la lista; durante su carrera profesional jugó para el Charlton de Inglaterra hasta que fue despedida por el equipo debido a unos videos y fotografías polémicas en las que salía de fiesta para beber alcohol y otras actividades más.

Su opción tras dejar el club fue ingresar a OnlyFans y actualmente genera ganancias superiores a los $650,000 dólares al año.

“Pude conseguir mi propio lugar, he podido viajar por el mundo y he disfrutado de muchos lujos”, declaró a The Sun.

Pearl González

La estadounidense es otra peleadora que formó parte de la UFC y actualmente se encuentra invicta en la división de peso paja de Invicta Fighting Championships; desde que ingresó a OnlyFans genera ganancias mayores a los $600,000 dólares anuales.

Erica Fontaine

La gimnasta nacida en la ciudad de Miami cierra el Top 5 de las atletas mejor pagadas; Fontaine se convirtió en toda una celebridad de las redes sociales luego de abrir su cuenta en OnlyFans; este hecho le permitió ganar miles de dólares y mejorar su entrenamiento para participar en diversas competencias internacionales. View this post on Instagram A post shared by Erica Fontaine (@ericaafontaine)

