 La redención es la fe en acción

La redención es un principio central de muchas creencias. Creemos que todas las personas pueden ser redimidas y que nadie debe ser dejado atrás por nuestra sociedad. Ese es nuestro mandato diario – manifestar fe en la acción elevando la dignidad de todas las personas y, con mano firme o suave, guiándolas en el camino hacia la justicia. Pero, sin embargo, nuestra sociedad tiene una tendencia a devaluar a las personas, y eso necesita cambiar. En Isaias 44:22, Dios se compadece de Jacob, diciéndole: “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.” Del mismo modo, en Lucas 4:14, Jesús regresa a Nazaret para abogar por los más vulnerables entre la gente, declarando “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos.” El propio Papa Francisco ha llamado a las sentencias de vida sin libertad condicional “sentencias de muerte ocultas.” También ha dejado claro que “la sentencias de vida no es la solución a los problemas. Repito: La cadena perpetua no es la solución a los problemas, sino un problema a resolver… porque si la esperanza está cerrada en una celda, no hay futuro para la sociedad. Nunca prives a uno del derecho a empezar de nuevo”.

En contravención de este principio, el actual sistema de justicia penal en el estado de Nueva York prioriza la venganza y el castigo sin fin por encima de la redención y la seguridad. A miles de neoyorquinos encarcelados – desproporcionadamente negros y latinos – se les niega la consideración justa para la libertad condicional sin importar cuánto se hayan arrepentido, cambiado y logrado tras las rejas. Además, más de mil ni siquiera son elegibles para ninguna consideración de liberación, lo que significa que morirán bajo custodia a menos que se reformen las brutales leyes de la encarcelación en masa. Más personas han muerto en prisiones del estado de Nueva York en solo la última década en comparación con el número de personas que murieron por ejecución durante los 364 años en que la pena de muerte era legal.

Creemos que todas las personas pueden ser redimidas y que nadie debe ser dejado atrás por nuestra sociedad, incluidos aquellos que han cometido delitos graves hace años o décadas. De hecho, ninguno de nosotros debe ser juzgado para siempre basado solo en lo peor que hemos hecho. ¿Dónde está la humanidad? Como tal, la justicia requiere que cambiemos las leyes de nuestro estado para enfocarnos en la sanación, las buenas obras de uno, la transformación personal y la seguridad de la comunidad.

Para lograr esto, estamos pidiendo a todos los residentes de Long Island, y a nuestros legisladores estatales que se unan a nosotros para apoyar los proyectos de Ley de Libertad Condicional para Ancianos (Elder Parole bill) y Ley de Libertad Condicional Justo y Oportuna (Fair & Timely Parole) en la Legislatura Estatal. Juntos, estos proyectos de ley ofrecen vías significativas para la consideración caso por caso para la liberación de las personas encarceladas que han cambiado sus vidas. No garantizarían la liberación de nadie, sino que darían esperanza a la gente. En última instancia, la esperanza es la raíz de la curación, y la curación es nuestro derecho sagrado.

Rev. Juan Pastor Reyes es el Pastor de Christ Episcopal Church en Brentwood & Elmer Flores es el Organizador Comunitario de Long Island por The Release Aging People in Prison Campaign.