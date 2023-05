Inmigrantes desisten ir a Estados Unidos por rutas irregulares ante el abuso de las autoridades

Según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, publicadas a inicioes de mes, tan solo en los primeros cuatro meses de 2023, más de 127,000 personas cruzaron desde Colombia para llegar a la selva del Darién y concluir en su viaje en Estados Unidos. Esto ocurre en medio de los primeros días del nuevo Título 8, que estaría causando una disminución de los cruces ilegales desde México, aunque las autoridades estadounidenses afirman que es muy temprano para sacar conclusiones.

De acuerdo con México y Estados Unidos, se pudiera apostar una disminución de la migración irregualr debido a la nueva etapa fronteriza entre ambos países, aunque una reciente publicación de la agencia de noticias EFE, se demostró que muchos migrantes estarían desistiendo de continuar su ruta hasta el Norte no por las nuevas medidas del Título 8, sino por los abusos a los que son sometidos por parte de las autoridades migratorias de Centroamérica.

Durante el año 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que la frontera con Panamá iba en camino a convertirse en un epicentro de la crisis migratoria que afecta al continente americano. En esta etapa del flujo migratorio se suele hablar de los peligros que afectan a los inmigrantes por parte de bandas delictivas que operan en la selva, las condiciones climáticas o la fauna, aunque poco se menciona el abuso que varios organismos migratorios a los que son sometidos.

Desde abuso sexual, xenofobia y abuso físico son mencionados por quienes decidieron no seguir su camino hacia Costa Rica desde el final de la Selva del Darién en Panamá. El migrante venezolano, Johnny Sánchez, afirmó a la agencia EFE que durante su travesía la Policía Fronteriza de Panamá quiso abusar sexualmente de una mujer que cruzó la selva con él. “Querían abusar de ella, incluso, le tocaron partes de su cuerpo para ver si tenía plata (…) A mi hermano lo golpearon por las costillas. A nosotros nos empujaron y eso, porque no teníamos dinero para darles“, dijo el venezolano que era policía en su país.

Una investigación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y publicada en febrero, afirma que las mujeres que cruzaron el Darién son víctimas de abuso sexual por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). El personal del migratorio de Panamá habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en Estaciones de Recepción Migratoria.

Además, a cambio de los servicios sexuales, los empleados de migración prometieron a las víctimas subirlas a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica. Muchos de los inmigrantes encuestados por EFE han decido volver a Colombia o Venezuela debido a los abusos que sufrieron durante la travesía por el Darién.

El venezolano Yorgenis José Hernández, de 30 años y padre de tres hijas, afirmó que regresará a Colombia, donde vive desde hace años con su familia, debido a los tratos que recibió. “Me vine porque tuve muchas decepciones, me trataron muy mal de aquel lado y no me daban comida, no me dejaban bañar, nada, y decidí venirme (…) Decidí marcharme porque me trataron muy mal los 22 días que duré y solo iba empezando“, dijo el viajero.

Con información de EFE y Acnur

