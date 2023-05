Johnny Galecki le vendió su casa en Hollywood Hills a una poderosa agente de talentos

En noviembre del año pasado Johnny Galecki vendió una mansión en Hollywood Hills, California, por $11.1 millones de dólares. Varios meses después se ha informado que la feliz compradora fue Maha Dakhil Jackson, quien es reconocida en Hollywood por ser representante de Tom Cruise, Ava DuVernay, Mindy Kaling, Anne Hathaway y Natalie Portman.

Sin duda la propiedad quedó en manos de unos poderosos de Hollywood, porque la agente de talentos es esposa del productor de cine Matt Jackson (‘All the Old Knives’, ‘Molly’s Game’ y ‘End of Watch’).

La nueva propiedad de la pareja está ubicada específicamente en Outpost Estates y abarca un lote de 0.56 acres.

Galecki, mundialmente conocido por protagonizar la serie ‘The Big Bang Theory’, compró esta residencia en 2015 por $9.2 millones de dólares e inicialmente esperaba venderla por $11.9 millones de dólares. Antes que él, la mansión había pasado por otras estrellas como Winona Ryder, Felicity Huffman, Russell Brand, Madelaine Petsch y Ben Stiller.

Aunque la mansión se construyó en los años 20, aún se mantiene en excelente estado. Esto es en parte gracias a una remodelación que hizo el comediante Ben Stiller en el lugar.

La propiedad tiene una casa principal de 7,400 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con seis habitaciones, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de juegos, sala de televisión, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes y un garaje con capacidad para dos vehículos.

En las áreas verdes hay varios lujos como terraza, piscina, área de spa y otros ideales para que familiares o amigos de la pareja disfruten al aire libre.

