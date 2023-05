Príncipe Harry y Meghan Markle huyeron a comisaría NYPD por “paparazzis muy agresivos” al estilo de la tragedia de su madre Lady Di; alcalde Adams los apoya

Una persecución “casi fatal” se produjo anoche en Nueva York cuando el príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y la madre de ella huyeron por dos horas de paparazzis que los seguían en autos por Midtown Manhattan.

“Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples casi colisiones que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York”, informó Daily News, citando a un portavoz del Príncipe Harry.

NYPD dijo que nadie resultó herido, pero el alcalde Eric Adams criticó a los paparazzis por provocar la persecución vial, calificándola de “imprudente e irresponsable”.

La seguridad pública siempre debe estar a la vanguardia. Ésta es una ciudad densamente poblada” Eric Adams, alcalde de NYC

“Está claro que la prensa, los paparazzi, quieren obtener la toma correcta, quieren obtener la historia correcta”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa no relacionada hoy. “Pero la seguridad pública siempre debe estar a la vanguardia”.

Harry, Meghan y su madre Doria Ragland se subieron a un vehículo SUV que los esperaba después de la gala “Ms. Foundation for Women” en el Ziegfeld Ballroom en W. 54th St., Midtown Manhattan, y fueron seguidos por varios fotógrafos anoche. La fundación estaba honrando a Meghan con el premio “Mujeres de visión” antes del extraño incidente de seguimiento. Durante su discurso de aceptación, ella animó a las mujeres a seguir luchando por la equidad.

Más tarde los fotógrafos que los perseguían, dentro de media docena de vehículos con ventanas oscuras, fueron vistos conduciendo por las aceras y saltándose los semáforos en rojo, según TMZ. Según los informes, uno de los autos perseguidores se fue en sentido contrario por una calle.

El alcalde Adams se mostró escéptico sobre si la persecución se prolongó durante dos horas. “Me resultaría difícil creer que hubo una persecución a alta velocidad de dos horas”, dijo. “Eso sería difícil de creer. Pero vamos a averiguar la duración exacta. Pero si son diez minutos, una persecución de diez minutos es extremadamente peligrosa en la ciudad de Nueva York”.

“La ciudad de Nueva York es diferente de un pequeño pueblo en algún lugar”, agregó. “No deberías estar acelerando en ningún lado. Ésta es una ciudad densamente poblada”.

La madre de Harry, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico en 1997 cuando era seguida por paparazzis en París. Durante mucho tiempo, el príncipe culpó de la muerte de su madre a la intrusión de los prensa.

Anoche la camioneta del príncipe viajó hacia el este hasta la comisaría del distrito 19 en East 67th St., donde ellos tres y un guardia de seguridad subieron a un taxi. Pero ese viaje duró poco: sólo dieron una vuelta a la manzana antes de que los dejaran frente a la comisaría nuevamente.

Los miembros de la Oficina de Inteligencia de la policía de Nueva York estaban ayudando al equipo de seguridad del Príncipe Harry cuando comenzó la persecución, dijo el departamento.

“Hubo numerosos fotógrafos que hicieron que su transporte fuera un desafío”, dijo el portavoz de la policía de Nueva York, Julian Phillips. “El duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se reportaron colisiones, citaciones, lesiones o arrestos”.

Un portavoz de la realeza describió a los fotógrafos como “paparazzis muy agresivos”. Un video en Twitter mostró a los miembros de la realeza británica saliendo del evento tomados de la mano en medio de los flashes de varias cámaras antes de subirse a un SUV negro que los esperaba.

Reuters informó que algunas de las fotos publicadas en las redes sociales involucraban autos señuelo destinados a llevar a los fotógrafos a otro lugar cuando la pareja se fue.