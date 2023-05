Agenda de eventos: el arte destaca este fin de semana

El Cervantes estrena la muestra “Terruños”

El Instituto Cervantes de Nueva York ( 211-215 E 49th St) está presentando “Terruños”, la primera exposición individual de la artista española Inma Barrero en los Estados Unidos. Abarcando tanto el interior como el jardín de la institución, la exposición, comisariada por el Dr. Barbara Stehle, reúne a un grupo de más de 15 obras nuevas, incluida la última serie de esculturas de la artista, una instalación al aire libre específica del sitio en el jardín y un cortometraje sobre la famosa coreógrafa, Blanca Li. La obra de la destacada ceramista está impulsada por experimentos, explorando y celebrando formas y esmaltes de diversas culturas y tradiciones, con la intención consciente de empujar los límites y el deseo de crear un nuevo lenguaje. Hasta el 30 de septiembre. Más información: www.newyork.cervantes.org

Cortesía: Instituto Cervantes

Minifestival de primavera del Havana Film Festival

Havana Film Festival NY (www.hffny.com) presenta un minifestival de primavera, en colaboración con el Instituto Cervantes de Nueva York, el Departamento de Medios y Artes de la Comunicación del City College – CCNY CUNY, el Consulado General de Argentina en Nueva York y el Quad Cinema, con películas clasicas y estrenos recientes de Cuba y América Latina del 22-25 de mayo y una presentación especial el 18 de mayo en el que se rinde homenaje a los 30 años de la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires. La cinta “El Gran Movimiento”, la galardonada película de Kiro Russo que retrata el paisaje urbano boliviano contemporáneo y de quienes trabajan en él, abrirá el minifestival hoy 18 de mayo, a las 6:30 pm en el Shepard Hall, Room 291 (59 Convent Ave, New York, NY 10031, USA). El estreno mundial de la película “Farándula”, del actor y dramaturgo Jazz Vila, cerrará el festival el jueves 25 de mayo. Los eventos son gratuitos y abiertos al público, y se recomienda registrarse antes. Para una agenda completa, visite: https://www.hffny.com.

Escena de la película “El Gran Movimiento”. /Cortesía

Súbase a bordo del Capitán Miranda

El South Street Seaport Museum será el coanfitrión del Capitán Miranda de 1930, un velero de entrenamiento de vela de la Armada de Uruguay, a partir de hoy cuando llegue a Nueva York. Durante su visita, estará atracado en el lado norte del Pier 17 , y ofrecerá varias oportunidades gratuitas para que el público suba a bordo. Esta es la primera visita del Capitán Miranda a la ciudad de Nueva York desde las Celebraciones del Milenio de Estados Unidos el 4 de julio de 2000. Recorra el histórico barco de tres mástiles y aparejo completo y aprenda más sobre la relación entre los EE. UU. y Uruguay. No es necesario registrarse, sólo tiene que ir durante las horas de atención al público del museo, de miércoles a domingo, de 11:00 am a 5:00 pm. Más información en: seaportmuseum.org/capitan-miranda.

La Otra Feria de Arte en Brooklyn

Una reunión global de pensadores creativos, innovadores y buscadores de placer que comparten talentos emergentes y experiencias inolvidables, así definen sus creadores a The Other Art Fair, que se estará llevando a cabo del 18 al 21 de mayo en el Brooklyn Navy Yard (entre Navy Street , Flushing y Kent Avenue). Esta feria combina trabajos que superan los límites pero siempre asequibles con instalaciones inmersivas, actuaciones y clases de tatuaje o taxidermia incluidas. Conozca a más de 100 artistas en persona y a sus trabajos, como el de la venezolana Lara Alcántara (foto), y forme parte de una comunidad creativa global. Entradas e información en: https://www.theotherartfair.com.

Foto: Lara Alcántara

El Museo del Barrio estrena “Something Beautiful”

El Museo del Barrio estrena su exhibición “Something Beautiful: Reframing La Colección”, la presentación más ambiciosa de su única, compleja y culturalmente diversa Colección Permanente en más de dos décadas. La exposición presentará aproximadamente 500 obras, incluidas nuevas adquisiciones y comisiones de artistas, a través de exhibiciones rotativas en el transcurso de un año. Something Beautiful atraviesa las categorías cronológicas, geográficas y específicas de los medios tradicionales, reconsiderando la Colección a través de nuevos enfoques interdisciplinarios arraigados en la historia y el legado fundacional de El Museo del Barrio. Este modelo con visión de futuro se centra en la contribución de las culturas amerindia, africana y europea como base de la producción visual en las Américas y el Caribe. Desde este viernes 19 de mayo. El Museo está ubicado en 1230 Fifth Avenue con 104th Street. Más información, visite www.elmuseo.org.

Cortesía: Museo del Barrio



Salsa en el Atrium del Lincoln Center

Como parte del programa del Lincoln Center ¡VAYA!, este viernes se estará presentando en el Atrium (61 west 62nd street) el percusionista y productor venezolano Carlitos Padrón, quien ha estado tocando su interpretación animada y enérgica del rico sonido de la salsa durante casi 25 años. Durante ese tiempo, ha lanzado numerosos álbumes; participó en Celia Cruz: The Musical y On Your Feet en Broadway; fundó su estudio, Chongo Productions; y tocó con luminarias como Rubén Blades, JLo, Marc Anthony, Tito Nieves y LA Philharmonic. Junto con su conjunto Rumberos del Callejón, Padrón presentará un programa de música bailable de su próximo álbum “Tributo a mi Ídolo”, dedicado al maestro músico puertorriqueño y legendario salsero, Willie “Mr Ainque Rosario. A las 7:30 pm. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org/series

Cortesía Linconl Center.

Fiesta de Luna Negra en ROOF at South Park

La época de disfrutar al aire libre llegó a la ciudad y el famoso ROOF at Park South (125 E 27th St) celebrará su fiesta Black Moon este viernes 19 de mayo, de 8:00 pm a 11:55 pm. ¿Qué es una Luna Negra? La primera noche del año en que la luna no ilumina el cielo, por lo que ROOF proporcionará barras luminosas para que sus invitados puedan crear su propia luz durante esa noche oscura. Mientras celebran este evento anual, los asistentes podrán disfrutar de una vista despejada de Manhattan y saborear bocados como Brisket Sliders, Margherita Pizza y Shrimp Cocktail, entre otras opciones del ganador del premio Michelin-Star y James Beard. Chef Bryce Shuman. Los cócteles son creados por el director de bebidas Ivan Papic. Más información:https://www.roofatparksouth.com/

Cortesía ROOF at Park South.

Concierto del Mariachi Vargas en el United Palace

El reconocido Mariachi Vargas trae su gira “Mexicano desde la raíz” al escenario del United Palace (4140 Broadway), este sábado 20 de mayo. Fundado en 1897 por el Maestro Gaspar Vargas López y que permaneció por muchos años bajo la producción artística y dirección general del Maestro Rubén Fuentes, esta agrupación es hasta el día de hoy el mariachi más influyente en la historia de la música mexicana, con 125 años de carrera. El Mariachi Vargas ha sabido evolucionar por medio de sus elementos musicales y ha fluido generación tras generación, adaptándose de manera constante, haciendo que sus letras sigan siendo coreadas. Como invitada especial estará la agrupación femenina Flor de Toloache. Boletos en: ticketmaster.com

Reforma

Estreno de la obra infantil “Soliluna”

La obra teatral infantil “Soliluna: Un viaje mágico por los Cinco Continentes del Mundo” empezará su gira por los cinco condados de Nueva York este domingo 21 de mayo. La producción interactiva y multimedia, en inglés y en español, está basada en cuentos folclóricos acerca del sol y la luna y presenta títeres que se transforman en actores, bailarines y video personajes. Son historias encantadoras que llevan un mensaje positivo y educacional. La primera parada será en Staten Island y finalizará el 24 de Junio en el East Harlem de Manhattan. Danisarte es una compañía teatral sin fines de lucro que lleva 30 años promoviendo la cultura a nivel nacional e internacional. Todas las presentaciones son gratuitas. Más información acerca de las funciones con fechas, direcciones y horas, en la página web: www.Danisarte.org.