Proponen declarar emergencia y usar apartamentos vacantes para capotear crisis de albergue en NYC

El alcalde, Eric Adams, ha admitido una y otra vez que la Ciudad de Nueva York se está quedando sin opciones para seguir capoteando la crisis de albergue, que se ha agudizado en la Gran Manzana con la avalancha de recién llegados en los últimos meses.

Y en medio de quejas y reclamos de padres de familia que rechazan el plan de la Administración Municipal de ubicar temporalmente a migrantes en gimnasios de 20 escuelas de Nueva York, ante la falta de cupos en los refugios a reventar, líderes políticos de la Ciudad lanzaron una propuesta para hacerle frente a la situación.

Con cifras que revelan que los albergues y hoteles de emergencia ya no dan más abasto, con 80,000 desamparados en el sistema, 41,000 de ellos nuevos migrantes, y más de 4,000 llegando cada semana, el presidente del condado de Brooklyn presentó este miércoles un plan para que la Ciudad y el Estado resuelvan la problemática con acciones de fondo.

El político de origen dominicano aseguró que a pesar de la profunda necesidad de vivienda en la Gran Manzana, que viene desde antes de que llegaran los actuales migrantes en buscan asilo, ni el alcalde Adams ni los anteriores “hicieron nada” por resolverla, por lo que urgió al Concejo Municipal a que instruya al mandatario a usar el poder del gobierno y ubicar a desamparados en apartamentos del sector privado. De igual manera solicitó que el burgomaestre emita una nueva orden ejecutiva que declare una emergencia pública por la falta de vivienda, y no solo por la llegada de migrantes, ya que la población de los albergues supera el umbral del 0,5% de la población de la ciudad.

Reynoso advirtió además que según muestran datos de la última Encuesta de Vivienda y Vacantes del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la Ciudad, alrededor de 89,000 apartamentos con alquiler estabilizado (más del número actual de personas en refugios) y decenas de miles más de unidades a precio de mercado, están vacíos. Asimismo, casi 94 millones de pies cuadrados de edificios comerciales en Manhattan, están disponibles para alquilar.

“En este momento, 80,000 neoyorquinos, aproximadamente dos tercios de los cuales son familias con niños, viven en refugios de la ciudad. Más de 41,400 personas que buscan asilo, incluidas algunas contadas para camas de refugio, están bajo cuidado de la ciudad, y existen estos apartamentos del sector privado, con los que puede resolverse la crisis”, dijo el presidente de Brooklyn, explicando que la base del plan es mudar de los albergues a apartamentos, primero a familias e individuos que llevan hasta 534 y 800 días en refugios, para desocuparlos y que así haya espacio para los recién llegados. “No neguemos la crisis. Debemos buscarles vivienda a todos, pero los estamos metiendo en gimnasios, tratando de meterlos en las jaulas de (la carcel de) Rikers Island. Esas no son soluciones, lo que estamos proponiendo son soluciones”.

Reynoso criticó la falta de apoyo del gobierno federal para hacerle frente a la crisis, en la que solamente han desembolsado $30 millones, y la Ciudad ha gastado más de $1,000 millones y el Estado ha dado otros $1,000.

“El presidente tiene que hacer algo. Esta es un a crisis nacional y necesita una solución nacional y requiere acciones reales. No podemos seguir pretendiendo que no esta pasando nada, porque eso va a empeorar las cosas. Todos tenemos que trabajar juntos en esto”, agregó el líder demócrata, quien tambien instó a la Gobernadora Hochul a que promueva una acción ejecutiva que garantice que todas las municipalidades del Estado puedan comenzar a recibir migrante para ayudar a torear el problema.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, se sumó a la propuesta y destacó que el problema de falta de albergue no es algo nuevo que comenzó con la llegada de los nuevos migrantes, sino que viene de tiempo atrás, por lo que urge resolverlo d euna vez por todas con acciones de raíz desde todos los sectores.

“No sé si el presidente Biden está durmiendo o está de vacaciones, pero necesita despertarse y hacer algo ya. Y a nivel de Ciudad, no se necesita cambiar el estatus de Ciudad Santuario ni cambiar las normas de albergue. Tenemos que buscar soluciones”, dijo Williams.

El presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, en su anuncio/ Photo: Edwin Martínez

La concejal latina Alexa Avilés hizo un llamado para que no se estigmatice a los nuevos migrantes ni se use su presencia en la ciudad para promover xenobobia ni campañas anti-inmigrantes, y pidió que tanto el Concejo, como la Ciudad, el Estado y el gobierno federal, pongan sus fuerzas para poner fin a la crisis humanitaria que ya existe en la Gran Manzana, no solo con los recién llegados sino con comunidades vulnerables.

“Estamos en crisis y es una crisis que se está agravando porque nuestras comunidades ya están sufriendo muchas disparidades. Tenemos que mantener nuestros estándares y valores para tratar a todos con respeto y dignidad, pero no podemos solos”, dijo la concejal. “Exigimos acciones del Gobierno federal y el gobierno estatal y promover planes con compasión y creatividad y hay cosas que van a ponernos a todos un poquito incómodos, pero debemos trabajar entre todos para resolver esto”.

La concejal Rita Joseph insistió en que las acciones propuestas por el presidente del condado de Brooklyn para resolver la crisis, permitirá que decenas de miles de apartamentos desocupados sean hogar de neoyorquinos desamparados y reiteró que la preferencia inicial sería para aquellos que han estado en refugios de la ciudad por más tiempo.

“Es seguir la fila. Los que llevan años ahí, serían los primeros en recibir esos apartamentos y así se podría hacer espacio en los albergues de la ciudad para personas y familias que vayan llegando en busca de asilo y no estar en esta crisis actual”, dijo la política de Brooklyn.

Padres de familia como Simona López, quienes asistieron al anuncio del plan de Reynoso, se mostraron preocupados de que el alcalde Adams insista en su plan de usar espacios en escuelas para alojar a recién llegados ante la falta de albergues.

“Tienen que buscar otras soluciones. No es que esté rechazando a los recien llegados, no. Yo también soy inmigrante, pero a mi me da miedo que en la escuela donde tengo a mis dos hijas, que es bien pequeña, de repente empiecen a caminar hombres desconocidos, de los que no sabemos mucho”, dijo la preocupada madre. “Tenemos que ayudar a los que vienen, pero dándoles vivienda, sacándolos de los refugios a espacios más seguros, pero no poniéndolos con nuestros niños”.

Sobre el uso de gimnasios en las escuelas públicas de la Gran Manzana para llevar a desamparados, aunque ayer la Ciudad trasladó a un grupo de solicitantes de asilo de la escuela P.S. 188 en Coney Island, a una ubicaciónen Manhattan, el Alcalde aseguró que hay una veintena que siguen siendo contemplados como medida de emergencia, pero aclaró que son separados de las plantas educativas.

Simona López, madre de Brooklyn que se opone al uso de gimnasios para albergue/Edwin Martínez

“Los 20 gimnasios que estamos viendo, no hemos tomado una determinación final sobre todos los gimnasios, pero los que estamos viendo están separados de los edificios escolares reales, son independientes de los edificios escolares, no están en los edificios donde están las escuelas”, dijo Adams, al tiempo que reveló que en este momento le ha resultado difícil a la Ciudad encontrar espacios disponibles en hoteles.

“Casi el 50% de esas habitaciones de hotel están siendo ocupadas por inmigrantes solicitantes de asilo, que estamos pagando… muchos de ellos van a precios que son demasiado altos para que los contribuyentes paguen y muchos de ellos no son aptos para vivienda ni para migrantes”, comentó el alcalde, quien agregó que hasta el momento la Ciudad ha ayudado a unos 65,000 solicitantes de asilo.

Tras conocer la propuesta del Presidente de Brooklyn, la Administración Municipal aseguró que el Alcalde ha pedido durante mucho tiempo una estrategia de descompresión tanto a nivel estatal como nacional para que la ciudad de Nueva York no se quede sola para responder a una crisis nacional, y aplaudió que se presenten posibles soluciones.

“El alcalde Adams ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa y tiene la esperanza de que nuestros funcionarios electos presenten soluciones a largo plazo en lugar de simplemente encontrar obstáculos para albergar a los migrantes”, dijo Fabien Levy, de la Oficina del Alcalde.

“Más de 67,000 solicitantes de asilo han pasado por nuestro sistema de admisión desde la primavera pasada y nuestra administración ha utilizado más de 150 sitios, incluidos hoteles, refugios, edificios de oficinas y otros lugares para brindar refugio a los migrantes, ya que nuestro objetivo ha sido garantizar que ninguna familia se quede durmiendo en las calles”, agregó Levy.

Asimismo, otro portavoz de la Alcaldía respondió a los cuestionamientos sobre el uso de los gimnasios de las escuelas, diciendo que el plan siempre ha sido “tener sitios de emergencia que solo atiendan a los migrantes durante un período de tiempo muy corto y solo cuando la afluencia a nuestra ciudad sea abrumadora”.

El funconario agregó que los migrantes “entran y salen de estos sitios a medida que se dispone de otros espacios más adecuados, y se han utilizado y seguirán utilizándose como último recurso. Como ha dicho el Alcalde, todas las opciones están sobre la mesa en lo que respecta a la colocación de los solicitantes de asilo y, lamentablemente, todos los servicios de la ciudad se verán afectados”.

El vocero de la Administración Municipal manifestó además que cualquiera que diga que los traslados de migrantes son debido a algunas protestas “está hablando sin autoridad. Estos sitios siempre están destinados a un uso a muy corto plazo. Cuando encontramos una ubicación alternativa, trasladamos a los recién llegados”.

Puntos de la propuesta del Presidente de Brooklyn: