Ángela Aguilar despierta su buena energía y se para de cabeza al hacer yoga

Ángela Aguilar despertó con la energía por los cielos y decidió que era tiempo de tener una agradable sesión de yoga que ayudara con la energía. Así lo hizo y presumió las habilidades físicas que tiene para esta actividad, que requiere de mucha práctica y tranquilidad.

La famosa cantante mexicana mostró en Instagram lo que fue parte de su entrenamiento junto a una amiga. Con un atuendo deportivo muy ceñido al cuerpo y con su diminuta cintura expuesta a la vista fue que Aguilar entrenó y una de las imágenes compartidas que causó sensaciones en redes sociales fue una en donde aparece parada de cabeza.

En la segunda foto del carrusel compartido a la intérprete se le ve muy firmemente parada sobre sus brazos apoyados en el piso y su cabeza y cuerpo perfectamente alineados, sin ninguna curvatura que no sea la de su propio cuerpo.

“Después de una noche increíble, desperté con muchas ganas de alinear mi cuerpo con buena energía. Que mejor qué haciendo yoga con una amiga”, fue lo que dijo Ángela Aguilar al compartir estas fotos que han recogido más de 630,000 me gustas en Instagram y miles de comentarios por parte de los internautas.

Legacy Awards en los Latin AMAs

Hace pocas semanas Ángela Aguilar fue la encargada de entregarle a su papá, Pepe Aguilar, el reconocimiento Legacy Awards en los Latin AMAs y la joven no pudo más que dedicarle elogios al hombre que la ha acompañado toda su vida.

“Cuando era niña no sabía que quería ser, pero sabía que quería ser cómo él… Es el hombre que más admiro y que más amo, es el artista que mejor nombre le ha puesto a México: mi padre y mi héroe”, dijo la joven artista antes de recibir al famoso cantante de música mexicana en el escenario.

Su padre, con mucha emoción, llegó a lo más alto del escenario para recibir su homenaje de manos de su amada hija y dedicó unas sentidas palabras. “Si es legado o no es legado yo lo único que les digo es que mientras Dios me permita yo voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice y el corazón me dique que siempre respete las tradiciones, siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda, la música ranchera y el legado es precisamente ese: más que una persona es la energía que significa la música regional mexicana”.

