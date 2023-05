Arnold Schwarzenegger asegura que los animales de su granja lo hacen sentir mucho mejor

El actor, fisicoculturista y político Arnold Schwarzenegger se convirtió en el protagonista de la portada de la revista ‘The Hollywood Reporter’. Durante la entrevista Schwarzenegger habló sobre su cuerpo de 75 años y sobre su rancho en Brentwood, California.

No miente durante la entrevista. Dice que ahora cuando se ve al espejo no es feliz, está acostumbrado a lo que ve, pero no es lo que quisiera. Lo que era lo tiene muy presente, incluso hay una estatua de bronce de él mismo en el área de piscina que le ayuda a recordar su cuerpo de hace varios años.

En la publicación se hace mucho énfasis la granja que Schwarzenegger tiene en su casa, incluso se narra el momento en que el actor se enteró que un cerdo se había unido a la familia. Durante la conversación también tuvo a su perro raza Yorkie, llamado Noodle.

Entre los animales hay un burro miniatura, un caballo miniatura y un malamute de Alaska.

El actor no niega que está conforme por haberse separado oficialmente de Maria Shriver hace un par de años, pero también asegura que la ama mucho y que está orgulloso de ella.

También da a entender que ha encontrado refugio en su rancho y compañía en sus animales, dice: “A veces me levanto de la cama y me siento como una mierda. Pero me monto en una bicicleta o voy a dar de comer a los animales y de repente me siento genial“.

Con sus 75 años sigue activo en Hollywood. El próximo 25 de mayo estrenará la serie ‘FUBAR’, la cual es descrita como una comedia de acción. Poco después estrenará ‘Arnold’, un documental en tres partes donde se narra la vida de la estrella.

Sigue leyendo:

• Conoce el hotel en República Dominicana donde se filmó ‘Saint X’, la nueva serie de Hulu

• Chloe Fineman presume su hogar en West Village, Nueva York

• Conoce el hogar de RuPaul y su esposo en Beverly Hills