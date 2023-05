Conoce el hotel en República Dominicana donde se filmó ‘Saint X’, la nueva serie de Hulu

La plataforma streaming Hulu estrenó el pasado 26 de abril ‘Saint X’. La producción es una nueva serie dramática centrada en un asesinato y un hotel de lujo, muy parecido al éxito de HBO ‘The White Lotus’.

‘Saint X’ tiene un total de cinco episodios y su historia está basada en el libro homónimo de Alexis Schaitkin.

Aunque la producción utilizó varias locaciones para desarrollar la historia, el set de grabación protagonista fue el Selectum Hacienda Punta Cana, República Dominicana, que en la ficción se llama Indigo Bay Resort, ubicado en la exclusiva isla caribeña de Saint X.

El hotel en República Dominicana está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la isla y no es un recinto demasiado grande, pues es una propiedad boutique con solo nueve habitaciones. Desde sus ventanas y áreas comunes se tiene vista a Playa Macao y a los bosques tropicales.

Originalmente la estructura donde funciona el Selectum Hacienda era una casa vacacional de una familia de Nueva York.

Cada habitación ha sido decorada por expertos y ofrecen muchas comodidades a sus huéspedes: grandes camas, vestidores, baños tipo spa, balcones y más.

Sus huéspedes también pueden disfrutar de otros servicios como buceo, surf, paseos en bote, tenis, pádel, golf, safari, recorridos a caballo, masajes, aromaterapia, excursionismo y ciclismo.

También se ofrece una gran selección gastronómica, todos los platos se realizan con productos de primera calidad, digno de un hotel de lujo de tipo.

