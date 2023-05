Dos sospechosos fueron arrestados por su presunto vínculo con muerte de niño de 6 años que jugaba en su patio

Dos sospechosos fueron arrestados en Dakota del Sur este martes por su presunto vínculo con la muerte de un niño de 6 años que murió baleado el pasado 3 de mayo mientras jugaba en el patio de su casa en Kansas.

Uno de los sospechosos fue identificado como Lakevis Sloan, de 20 años de edad, mientras que el otro sospechoso no fue identificado públicamente, pues tiene 17 años de edad. Ambos fueron arrestados mientras salían de un autobús en la ciudad de Sioux Falls, en Dakota del Sur, de acuerdo con un artículo de la cadena de noticias Associated Press.

La víctima fue identificada como Sir’Antonio Brown, un niño de 6 años de edad que jugaba con su tío y un primo de 7 años de edad al momento de morir.

Según Associated Press, la policía indicó que los sospechosos llegaron al vecindario de Kansas City donde residía Brown con la intención de asesinar a alguien, pero no han ofrecido mayores detalles al respecto.

Shyneisha Hill, madrina de Brown, indicó para Associated Press cree que los presuntos asesinos tenían como objetivo al tío del menor de edad. No obstante, la policía aún no ha difundido detalles del motivo del tiroteo.

“Estos arrestos”, indicó Hill, “no se llevan el dolor, pero nos dan un poco de confort”.

El detective Mark Bundy, del Departamento de Policía de Kansas, aseguró que aún hay un tercer sospechoso no identificado que está siendo buscado por las autoridades.

“No esperen más, porque arrestaremos a cualquiera que esté dando refugio o esté cubriendo a este asesino de niños“, aseveró Bundy, de acuerdo con declaraciones reseñadas por Associated Press.

Los dos sospechosos detenidos se encuentran a la espera de ser extraditados a Kansas desde Dakota del Sur, y serán acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de Brown. Asimismo, Lakevis Sloan será acusado de poner a un niño en peligro.

Sigue leyendo:

– Acusan de agresión a dueño de compañía de construcción en Arizona que escupió y golpeó a trabajadora mexicana porque supuestamente rayó unos gabinetes por accidente

– Veterano del Ejército fue declarado culpable del asesinato de un musulmán en Indiana

– Hispano murió baleado cerca de su casa a plena luz: dos homicidios en calles de Nueva York en pocas horas