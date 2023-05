El Bayern Múnich podría quedarse sin título de Bundesliga por primera vez en diez años

El superpoderoso Bayern Múnich cayó este sábado 1-3 ante el RB Leipzig y sigue desorientado en la actual temporada de la Bundesliga. A pesar que aún marcha de primero a falta de dos jornadas para el final de la liga, el Borussia Dortmund le sigue los pasos de cerca y depende de sí mismo para arrebatarle el título liguero al equipo de Múnich.

A solo un punto del Bayern, el Dortmund decidirá su futuro con una última oportunidad ante el Ausburgo para ganar la liga y darle el K.O. definitivo a un equipo bávaro que ha dominado indiscutiblemente el fútbol alemán desde hace poco más de 10 años.

Sin embargo, la actual situación institucional del equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel, quien llegó en marzo en sustitución de su compatriota Julian Nagelsmann, no perturba al capitán Thomas Müller, quien recordó a la prensa alemana que la liga no se acaba hasta que se acaba

“Nos queda un partido y tenemos que concentrarnos en ganarnos. Si lo ganamos el Dortmund tendrá que ganar sus dos partidos. Me gustaría ver si aguantan la presión. Si lo consiguen entonces los felicitaré”, dijo Müller a la cadena Sky. El capitán, junto al arquero Manuel Neuer, son los únicos en la plantilla que han pasado una temporada sin títulos antes que el equipo se convirtiera en la aplastante potencia del fútbol alemán que es actualmente.

El renacimiento del gigante de Baviera

Esta sed de títulos se remonta a la temporada de 2009 cuando el neerlandés Louis van Gaal tomó las riendas del Bayern para arrasar con la Bundesliga en su primera temporada y llegando a la final de la Champions League de 2010 que perdió con el Inter de Milán de José Mourinho

Posteriormente, los rojos tuvieron dos temporadas seguidas sin títulos debido en gran parte a aquel Borussia Dortmund de Jürgen Klopp que sorprendió a Europa y a la Bundesliga. Un humillante 5-2 que le propinó el Dortmund al Bayern en la Copa de Alemania de 2012 fue la gota que rebasó el vaso para la directiva, en aquel entonces presidida por Karlheinz Rummenigge. A la temporada siguiente, el Bayern de Múnich contrató al español Pep Guardiola, ganó el triplete y el resto es historia.

La racha de diez temporadas seguidas ganando la Bundesliga pudiera termina este año si

Tuchel, quien llegó tras el despido de Julian Nagelsmann por malos resultados, no se pone las pilas. El entrenador admitió a Sky que no tenía explicación para lo que había pasado: “No es que el Leipzig nos haya pasado por encima, lo que pasó fue que nosotros entregamos el partido y no puedo explicar por qué”.

Seguir leyendo:

–Comienza el Mundial de Fútbol Sub-20: Estos son los cinco mejores talentos a los que hay que seguirles la pista

–Cuatro equipos de las 5 grandes ligas de Europa que, a falta de algunas jornadas, ya están descendidos

–Similar a la NBA: FIFA probó micrófono arbitral durante la intervención del VAR en el Mundial Sub-20 [Video]