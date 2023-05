Álvaro Fidalgo pide disculpas tras la eliminación de las Águilas del América: “Tiré todo a la mier…”

El futbolista de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, puede ser catalogado como uno de los grandes villanos de la eliminación de su equipo en la semifinal del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas de Guadalajara; esto debido a la expulsión que sufrió en el partido y causó la remontada del Rebaño Sagrado.

La salida del español tras una fuerte plancha que cometió contra Fernando Beltrán se convirtió en una de las acciones más riesgosas por parte de los azulcrema en el encuentro; gracias a que tenían un jugador menos, los dirigidos por el serbio Veljko Paunovic pudieron superar a sus rivales y así terminar anotando los tres goles para hacerse con la victoria.

Posterior a este hecho, Álvaro Fidalgo se mostró enojado consigo mismo por la mala actuación que realizó y pidió disculpas a la afición por ser el responsable de haber debilitado el esquema de juego de Fernando Ortiz para este partido.

“Soy el responsable número uno de la eliminación. Siento que lo tiré todo a la mierda. No entiendo, por más que le doy vueltas no sé por qué. Ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara, porque siento que la eliminación es toda mía, toda; ni del Tano (Fernando Ortiz), ni del presi (Santiago Baños), ni mis compañeros”, expresó el europeo a los medios de comunicación aztecas.

Para finalizar el jugador expresó que a pesar de esta actuación todos sus compañeros le mostraron su total apoyo tras finalizar el partido; sin embargo, sostuvo que ese respaldo no le permitirá quitarse el sentimiento de culpa que posee por no haber estado en el momento más importante del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Teníamos el uno a uno, el partido controlado, lo acariciamos y es toda mía. Por más que me lo quieran quitar de la cabeza mis compañeros. No sé cómo le voy a hacer. No sé cómo se puede salir de aquí ahora mismo; la verdad, obviamente veo todo mal, no creo que se pueda sacar nada de esto. Las disculpas no sirven para nada después de un error así, es la realidad… Pido perdón; el ímpetu, las ganas con las que estaba jugando. No sé por qué. Hicimos un torneo muy bueno”, concluyó.

