Los autos eléctricos avanzan con fuerza

Como muchos neoyorquinos, durante años he priorizado caminar, montar bicicleta y usar el transporte público. Desde que asumí el cargo como Comisionado de Transporte, me he comprometido a que esas alternativas de viaje sean seguras, asequibles y eficientes. Sin embargo, aproximadamente la mitad de las familias en la ciudad de Nueva York cuentan con al menos un automóvil. Esta situación me ha llevado a tomar medidas contundentes para minimizar el efecto negativo al medio ambiente y la salud pública.

Durante años hemos escuchado que los autos eléctricos (EV) son el futuro. A pesar de una creciente variedad de incentivos para comprarlos, la falta de infraestructura para su carga se ha convertido en una de las principales razones por la cual la mayoría de los conductores aún prefieren los vehículos que usan utilizan combustibles fósiles, haciendo que las tasas de adquisición sean las más bajas en el estado e incluso en el país.

Alcanzar un futuro más ecológico para el transporte significa invertir en autobuses, bicicletas y mejores vías peatonales, y por supuesto, en estancaciones de carga públicas para los autos eléctricos. Por eso me enorgullece que el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYCDOT) y la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA) hayan dado un gran paso hacia la expansión de acceso a esta tecnología.

Ambas agencias anunciaron planes para instalar alrededor de 50 cargadores rápidos de nivel 3 en 13 sitios diferentes. Esto es significativo porque mientras que los cargadores de nivel 2 han sido instalados en más de 100 lugares alrededor de la ciudad en los últimos años, tardan aproximadamente de cinco a ocho horas en encender un vehículo eléctrico (EV), mientras que los cargadores rápidos de nivel 3 pueden cargar el 80% de la batería en tan solo 20 minutos. La disponibilidad de cargadores rápidos es crucial para los propietarios de vehículos eléctricos, ya que les brinda la confianza de que pueden cargar rápidamente sus baterías, lo que es especialmente relevante para flotas de vehículos de alto kilometraje, como los taxis y los autos de alquiler. Al tener acceso a cargadores rápidos de nivel 3, los propietarios de vehículos eléctricos pueden reducir significativamente el tiempo de carga, lo que les permite estar listos en menos tiempo y les da la libertad de recorrer distancias más largas sin preocuparse por la duración de su carga.

Financiada por el programa estatal Evolve, esta alianza merece una mención especial debido a su magnitud y el impacto que tendrá en términos de equidad. Actualmente, el mapa de los cargadores rápidos en la ciudad de Nueva York muestra un acceso limitado en vecindarios de altos ingresos en Manhattan y el anillo interior de Brooklyn y Queens. Gracias a este programa, se espera que los nuevos centros de carga impulsen la accesibilidad en áreas de ingresos moderados y medios, desde Canarsie en Brooklyn, Fordham en el Bronx y los Rockaways. Al asegurar que todos los neoyorquinos tengan acceso a estas estaciones, se garantiza que más comunidades, incluyendo aquellas con altas cargas de contaminación en el aire, tasas de asma elevadas y otros padecimientos médicos, también puedan disfrutar de estos beneficios.

Como inmigrante que solía trabajar como conductor de taxi, estoy especialmente emocionado por ver cómo estos nuevos centros de carga rápida beneficiarán a los conductores de autos de alquiler (FHV), que también son inmigrantes en los Estados Unidos. Para estos conductores, que pasan largas horas al volante, tener acceso a una carga rápida, asequible y eficiente, especialmente en los vecindarios donde viven, es fundamental para hacer que la propiedad de vehículos eléctricos sea práctica y rentable. Teniendo en cuenta que la ciudad de Nueva York tiene planes de electrificar todos los autos de alquiler de gran volumen para el año 2030, y que tanto el estado como muchas empresas automotrices estadounidenses se han comprometido con un futuro totalmente eléctrico en la próxima década, se espera que estos centros de carga rápida experimenten una alta demanda en los próximos años.

Pero el trabajo aún continua.

No cabe duda que El Departamento de Transporte de Nueva York está liderando un esfuerzo para expandir el acceso a la carga rápida de vehículos eléctricos. Bajo el plan de acción climática “PlaNYC Getting Sustainability Done” del alcalde Adams, la ciudad se ha comprometido para que en 2035 todos los neoyorquinos cuenten con un centro de carga rápida a 2.5 millas de distancia. La ciudad está trabajando en estrecha colaboración con la Autoridad de Energía del Estado de Nueva York (NYPA) y otros socios para construir centros de carga rápida en los cinco condados, así como para asegurar inversiones del sector privado. Se espera que el acceso a la carga rápida alcance el 90%. DOT planea convertirse en el principal proveedor de carga rápida en muchas partes de la ciudad, incluyendo el sur del Bronx, el sur de Brooklyn y el sureste de Queens. Con el aumento de incentivos y la reducción de los precios de los vehículos eléctricos, los centros de carga rápida se convertirán en una opción cada vez más viable para los neoyorquinos que deseen tener un automóvil eléctrico.

En ese sentido, DOT está comprometido con la movilidad eléctrica para todos y ha implementado varias iniciativas para hacerlo posible. Entre ellas se encuentra la colaboración con trabajadores de reparto que utilizan bicicletas eléctricas para establecer lugares seguros y convenientes de carga de baterías públicas. También se están expandiendo las opciones de bicicletas y scooter eléctricos a través de las asociaciones con Citi Bike y el programa East Bronx E-Scooter. Además, se está trabajando en de camiones eléctricos por medio del programa Clean Trucks.

La estrategia que hemos implementado asegura que la Ciudad de Nueva York se posicione como líder en la electrificación del transporte y sea un modelo para el acceso equitativo a soluciones que contribuyen a la protección del medio ambiente.

Ydanis Rodríguez es el Comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Para obtener más información, visite: www.vcf.gov