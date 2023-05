Gerard Piqué va por la venganza y prepara una demanda contra Shakira por exponer a sus hijos tras su última canción

La polémica tras la relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué no deja de generar nuevas informaciones a pesar que su separación ocurrió hacer un par de meses; el hecho resultó ser tan grande que incluso la barranquillera dejó la ciudad de Barcelona para mudarse hasta Miami (Estados Unidos) y así iniciar una nueva vida junto a sus hijos.

Ahora durante la última edición de “El programa de Ana Rosa”, el periodista Antonio Rossi aseguró que el presidente de la Kings League tenía planeado denunciar a su antigua pareja por exponer a sus hijos en la canción “Acróstico”, último sencillo que lanzó la suramericana como parte de la serie de canciones en las que resalta la traición de Piqué.

“Tiene un as bajo la manga. Aparte de decir que Shakira seguirá haciendo lo que ella crea conveniente, sin tener que informar a Piqué cuando crea que no tiene que informarle, cómo ha sido este último caso”, dijo Rossi.

A pesar de estas declaraciones, el reportero aseguró que el exjugador del FC Barcelona no tomará esta medida debido a que el contexto legal en Estados Unidos no es el mismo al de España y desde la nación no consideran como un delito lo que realizó la barranquillera.

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí“, agregó el colaborador del programa de la televisión española

“Segundo, porque no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos, pero en el caso de que la cosa se recrudeciera. Él tiene un as bajo la manga para poder demostrar que afectaría sobre todo a la imagen de Shakira”, detalló Rossi.

“Poder demostrar que no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre. Y lo tiene en WhatsApp, porque está por escrito. Un mensaje que ha escrito Shakira y que Piqué tiene y podría utilizar para dañar la imagen de Shakira, donde quedaría claro que no quiso o pretendió que no tuvieran una buena relación con el padre, una vez iniciado el divorcio”, concluyó.

Lo cierto es que todavía se desconoce si el español buscará alguna forma de tomar acciones legales contra Shakira, esto mientras su video sigue sumando visitas en redes sociales.

Sigue leyendo:

–JJ Macías admite que existe racismo contra los futbolistas mexicanos en Europa y resalta favoritismo por los argentinos

–Despiden al árbitro que estuvo en el VAR durante la polémica expulsión de Vinícius en el Valencia-Real Madrid

–Tragedia en El Salvador: Sepultan a 3 de los 12 fallecidos por la estampida en estadio Cuscatlán