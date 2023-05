Mujer muere al caer en un desfiladero en el Parque Nacional Glacier en Montana

Una mujer de Kansas murió luego de caerse de una “saliente rocosa” en la parte conocida como Avalanche Creek del Parque Nacional Glacier en Montana, el pasado lunes por la tarde.

La mujer de 28 años, que no fue identificada públicamente por las autoridades, fue arrastrada a un desfiladero traes caer de la saliente rocosa, según un comunicado del Servicio de Parque Nacionales emitido el martes.



Según el comunicado, transeúntes la vieron en el arroyo que pasaba por debajo del puente de conocido como “Trail of the Cedars” y se metieron en el agua para sacarla.

“Inmediatamente, comenzaron la RCP y enviaron personas para notificar a los guardabosques y llamar al 911”, según se lee en el comunicado del Servicio de Parque Nacionales.



El Despacho del Condado de Flathead recibió por primera vez y transfirió la llamada al Despacho del Parque Nacional Glacier.

“El personal de NPS, ALERT y Three Rivers Ambulance se movilizaron después de enterarse del incidente”, agrega el documento emitido.



Sin embargo, la mujer fue declarada muerta por el personal de ALERTA a la orilla del arroyo; más tarde, el equipo de guardabosques llevó a la mujer a Avalanche Lake Trailhead, donde luego fue trasladada a los servicios funerarios.

El parque extendió su más sentido pésame a la familia y amigos, y pidió al público que respete su privacidad.

Esta no es la única muerte reportada recinetemente por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

El pasado 22 de febrero, un hombre de Wisconsin fue encontrado muerto a lo largo de una ruta de senderismo en el Parque Nacional del Gran Cañón.

El hombre, de 56 años, de Pewaukee, Wisconsin, cuyo nombre tampoco fue revelado, fue encontrado en el sendero Bright Angel debajo de Havasupai Gardens después de que el Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón recibiera un informe de una persona que no respondía.

Más recientemente, guardabosques del Parque Nacional de Yellowstone encontraron a una mujer muerta dentro de un automóvil en Craig Pass, lugar que se encuentra a unas tres millas al sur de Old Faithful Geyser.

Cuando los guardabosques respondieron a “un incidente” en la escena, vieron a un hombre parado afuera del automóvil.

