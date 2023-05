St. Augustine: un viaje para explorar tus raíces

Quienes quieran indagar un poco sobre la historia de los primeros colonos del continente americano, e incluso conocer más sobre sus propias raíces, tienen que hacer una visita obligada a St. Augustine, el asentamiento europeo continuamente habitado más antiguo de los Estados Unidos.

Fundada en 1565 por el explorador Pedro Menéndez de Avilés, actualmente esta ciudad de la Florida conserva cerca de 100 edificios considerados antiguos, entre los que resalta el Castillo de San Marcos, construido entre 1672 y 1695, y que a quienes han visitado la capital de Puerto Rico sorprende con su enorme parecido con el famoso Castillo San Felipe del Morro.

Creado según las órdenes de la Reina Mariana de España, con el fin de proteger a la ciudad contra los piratas, es la estructura más antigua de la actual San Agustín y un monumento y parque nacional.

El castillo fue construido por los españoles para proteger a St. Augustine de los piratas. Foto: Florida’s Historic Coast

Pero esta edificación es sólo una de las decenas de atracciones con las que cuenta esta ciudad definida como un caleidoscopio cultural de la Costa Histórica de Florida, y donde los latinos especialmente podrán hacer un interesante y divertido viaje al pasado.

“Es un lugar ideal para quienes quieran indagar en su herencia y orígenes en América. Hay mucha historia documentada en las calles, en las atracciones y se puede aprender sobre los primeros colonizadores españoles del continente”, asegura Barbara Golden, gerente de comunicaciones de Florida’s Historic Coast, la organización encargada de promover el turismo en la zona.

La rica historia de cómo St. Augustine estuvo bajo el control de España y Gran Bretaña durante décadas, antes de ser parte de la Unión Americana, en el año 1819, se puede apreciar al caminar en sus calles. La ciudad tiene una mezcla de arquitectura colonial española, Victoriana, Mediterránea, y muchos de dichos edificios son históricos mientras que otros han sido recreados de manera cuidadosa.

“Hay 35 propiedades que pertenecen a la Universidad de Florida y al Registro Nacional de Lugares Históricos, y toda la zona del downtown, 144 cuadras, están registradas también. Algunas bases de los edificios son antiguas y han sido reconstruidas, como The Oldest House, y otros construidos como réplicas para que luzcan como auténticos de lo que hubiese sido, bajo estrictas reglas”, señala Golden. “No es un theme park, es auténtico y real”.

Algunas edificaciones fueron recreadas con la arquitectura colonial. Foto: Florida’s Historic Coast

Una rica historia

Sus 62 atracciones y lugares de interés histórico, muchos de los cuales son gratuitos, según información de Florida’s Historic Coast, hacen de St. Augustine el lugar ideal para quienes buscan una buena combinación de playa, gracias a sus 42 millas de arena y mar, y cultura.

Además del Castillo de San Marcos,antes mencionado, entre sus puntos de interés destacan:

Parque Arqueológico Fuente de la Juventud de Ponce de León: es el sitio de la primera colonia de América, establecida por los españoles en 1565. Allí puede tomar un trago de agua de la fuente, escuchar el rugido de un cañón español y más.

La Fuente de la Juventud./Foto: Florida’s Historic Coast

Distrito histórico de St. Augustine y Aviles Street: la calle Avilés es la más antigua de los Estados Unidos y hoy en día es uno de los lugares más interesantes para explorar en St. Augustine.

Fuerte Matanzas: este fuerte custodiaba el acceso al río sur de San Agustín. Las guerras coloniales terminaron, pero el monumento sigue protegiendo al fuerte. Fue construido en 1740.

Misión Nombre de Dios: el 8 de septiembre de 1565 desembarca Pedro Menéndez de Avilés y proclama este sitio para España y la iglesia. En esa fecha, el padre Francisco López de Mendoza ofreció la primera Santa Misa y se convirtió en la primera parroquia católica de la nación.

Decenas de eventos anuales ayudan a recordar la historia del lugar./Foto: Florida’s Historic Coast

“El Colonial Quarter, el Pirate and Treasure Museum, con artefactos auténticos, the Oldest House, the Lighthouse, con una vista espectacular de la ciudad y exhibiciones históricas, y el Marathon Museum, la lista es interminable”, agrega Golden sobre los muchos atractivos de la ciudad. “Venir a St Augustine es vivir una experiencia histórica auténtica, es aprender”.

Para más información, visite: www.floridashistoriccoast.com