Convocan marcha en Manhattan para exigir respuestas tras las elecciones

Una coalición de sindicatos, organizaciones comunitarias y defensores de los derechos civiles convocó para este sábado 7 de noviembre una marcha en Manhattan con un mensaje dirigido tanto al Gobierno de Donald Trump como a los líderes electos surgidos de las elecciones de medio término: la participación ciudadana debe continuar después de las urnas y traducirse en rendición de cuentas y respuestas a las necesidades de las familias trabajadoras.

La movilización, organizada por Hands Off NYC bajo el lema “Marcha por nuestra democracia: la lucha no ha terminado”, comenzará al mediodía en la calle 47 y la Séptima Avenida, cerca de las escaleras rojas de TKTS en Times Square.

Según el recorrido publicado por la coalición organizadora, los participantes avanzarán por la Séptima Avenida hacia el sur hasta la calle 14, donde se dispersarán.

“Es hora de cumplir, es hora de rendir cuentas y es ahora o nunca. Estamos celebrando, pero sabemos que tenemos muchos retos por delante”, expresaron los organizadores en un comunicado.

Los convocantes esperan reunir a miles de neoyorquinos para denunciar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), rechazar lo que describen como una concentración autoritaria del poder federal y reclamar medidas frente al costo de vida y la desigualdad económica.

Los organizadores establecieron un compromiso explícito con la acción no violenta, por eso solicitan que los asistentes actúen dentro de la ley, procuren reducir cualquier confrontación y no lleven armas, incluso si cuentan con autorización legal para portarlas

La convocatoria reúne a sectores del movimiento sindical, organizaciones de inmigrantes, agrupaciones religiosas y fuerzas políticas progresistas. Entre las entidades anunciadas figuran 1199 SEIU, 32BJ SEIU, el sindicato de maestros UFT, NYSNA, PSC-CUNY, Make the Road NY, Churches United for Fair Housing, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), NYC-DSA y el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.

De las urnas a la presión ciudadana

En la convocatoria difundida por NYCLU, los promotores explican “que buscan asegurar que se cuente cada voto, independientemente del escenario posterior a las elecciones”.

Para los portavoces de Hands Off NYC, la prioridad es conectar la defensa de las comunidades frente a La Migra con la oposición a la concentración de poder de la Administración Trump. Sus actividades incluyen formación sobre derechos, organización vecinal y protestas como las realizadas bajo la consigna “No Kings”.

La convocatoria del sábado se apoya en una red de organización que combina grandes protestas con actividades de formación y defensa comunitaria, que cuenta con el respaldo de más de 250 organizaciones de base, sindicatos, entidades sin fines de lucro y líderes religiosos.

Entre sus actividades figuran talleres sobre derechos ante ICE, organización vecinal y movilizaciones bajo la consigna “No Kings” (“No a los reyes”).

Uno de los antecedentes más importantes de este tipo de movilización ocurrió el 18 de octubre de 2025, cuando más de 100,000 personas participaron en la jornada “No Kings” en la ciudad, según el Consejo Central del Trabajo de Nueva York, AFL-CIO.

Solo que ahora el mensaje difundido después de las elecciones suma otra exigencia: que los dirigentes electos conviertan sus promesas de cambio en respuestas concretas para las familias trabajadoras.