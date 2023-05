Agenda de eventos: diversión para el fin de semana feriado

Festival de Cine de Inwood

El sexto festival anual de cine de Inwood (IFF) se llevará a cabo esta semana, del 25 al 28 de mayo, en dicho vecindario de Manhattan. El IFF comienza hoy jueves a las 6:30 pm con un evento benéfico de apertura que incluye una presentación especial de la película “The Whale”, una entrevista posterior a la proyección con el guionista de Inwood, Samuel D. Hunter, por parte del fundador y director de Inwood Art Works, el Productor Ejecutivo, Aaron Simms, y una recepción VIP.

El festival se extenderá durante el fin de semana, con 27 películas, incluidos 17 estrenos mundiales y 4 proyectos de los beneficiarios del Fondo de Cineastas del Festival de Cine de Inwood. El evento celebra el trabajo de diversos cineastas con una conexión con Uptown NYC (Manhattan y el NW Bronx) y ha creado una plataforma para exhibir nuevos talentos con voces únicas. Además de las proyecciones, el IFF tendrá seminarios dirigidos por veteranos de la industria cinematográfica y conversaciones posteriores al espectáculo con cineastas. En el Campbell Sports Center, Columbia University (218th Street y Broadway Avenue). Para una agenda completa, visite: http://www.inwoodartworks.nyc/film-works/inwood-film-festival.

“Ensemble Ibérica” en el Carnegie Hall

Como parte de la Serie de Conciertos Amazonas, este jueves 25 de mayo el Carnegie Hall presentará “AMAZONAS 2023, Ensemble Ibérica con Nilko Andreas y Beau Bledsoe”, un concierto de música de compositores de la península ibérica, América Latina y más allá.

Andreas, destacado guitarrista colombiano, compartirá escenario con los violinistas Blanca Cecilia Gonzalez, Sara Silva y Cristian Fatu, el violonchelista Ezgi Karakus, la violista Christine Grossman, la flautista Laura del Sol Jimenez, el percusionista John Currey, la soprano Jeanne Gerard y el pianista Johan Farjot. Incluido en el programa estará el estreno mundial de “Trémolo Andino para Charango y Guitarra”, del compositor y charanguista boliviano Amado Espinoza. Nilko Andreas interpretará el concierto para guitarra de Villalobos con el Maestro Abdiel Vázquez al frente del “Ensemble Ibérica” y músicos de “La super orquesta” de Monterrey México. A las 8:00 pm. El Carnegie Hall está ubicado en la 57 West 57th street. Entradas: https://www.carnegiehall.org.

Nilko Andreas. Foto: Cortesía

Fiesta para los fans de Pokémon

Este jueves 25 de mayo, los fanáticos de Pokémon se reunirán en Pig Beach BBQ en Queens (35-37 36th St.) para la gran fiesta Conferencia de Coleccionables de LoZilla (LZCC), en celebración de la temporada final de la serie animada mundialmente popular, Pokémon Ultimate Journeys: The Series, de Netflix. El evento familiar y gratuito para el público invita a los fanáticos de la franquicia a intercambiar cartas/coleccionables, comprar o vender cartas con vendedores e interactuar con otros miembros de la comunidad Pokémon. Este evento también contará con un grupo de reunión de Pokémon Go y Pokémon Unite, organizado por un juez certificado de Pokémon Company, que estará en el evento entregando obsequios digitales gratuitos y respondiendo todas y cada una de las preguntas de los fanáticos. Pig Beach BBQ ofrecerá alitas a $1 toda la noche, y habrá cromos, peluches, figuras, prendedores, funko pops y más. De 6:00 a 10:00 pm. Reservar en: https://lzcc.splashthat.com.

Cortesía

Concierto en honor de Chick Corea

La Filarmónica de Nueva York ofrece este fin de semana, del 25 al 27 de mayo, el estreno del Concierto para Trombón de Chick Corea, con el trombonista principal Joseph Alessi como solista, en el Teatro Wu Tsai, David Geffen Hall. El concierto, una co-comisión de la Filarmónica de Nueva York con la Orquesta Gulbenkian, la Orquesta Filarmónica de Helsinki, la Sinfónica de Nashville y la Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo, fue la composición final del difunto maestro del jazz estadounidense, quien murió en 2021. Fue escrito especialmente para Alessi, quien se acercó al compositor para escribir la obra después de escuchar una interpretación de Corea en Birdland en 2017. Para horarios y entradas, visite: https://nyphil.org/concerts

Cortesía

Festival artístico en el NBPAC

El Spring Festival regresa esta semana al Crossroads Theatre Company, en el New Brunswick Performing Arts Center (NBPAC), y se extenderá hasta el 11 de junio. El festival de primavera de obras de teatro y musicales cierra su 44.ª temporada comenzando con Starchild- the Ballad of Debbie Walker, una nueva obra de Divinity Roxx, ex directora musical de Beyoncé, música, autora y compositora nominada al Grammy. Este estreno mundial llegará al escenario desde hoy hasta el 3 de junio. En esta obra original impulsada por su propia música, Roxx lleva a la audiencia a un poderoso viaje autobiográfico y una historia sobre la mayoría de edad: sus experiencias al crecer en Atlanta, Georgia, y su viaje para convertirse en un músico de renombre mundial. El NBPAC está ubicado en el 1 Livingston Avenue, New Brunswick, NJ 08901 Para una agenda completa de eventos, visite:Crossroadstheatrecompany.org.

Divinity Roxx. Foto: cortesía

Tributo a Michael Jackson en el Lehman

El Lehman Center for the Performing Arts presenta el show multimedia en vivo “Invincible: A Tribute to Michael Jackson”, este sábado 27 de mayo a las 8 pm. El productor Darrin Ross buscó en todo el mundo a personas que pudieran cantar y bailar como Michael y trabajó en estrecha colaboración con ellos para perfeccionar esta visión de un espectáculo tributo único en su tipo. Es protagonizado por los artistas Jeffrey Perez (Michael cantante) y Pete Carter (Michael bailarín), quienes interpretarán los bailes únicos por los que MJ era tan famoso, así como éxitos de la talla de “Billie Jean”, “Beat It” y “Thriller”. El Lehman está ubicado en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Entradas en: https://www.lehmancenter.org/events/michael-jackson-tributel.

Cortesía

Punto SEA Cabaret inicia temporada

Punto SEA Cabaret está de vuelta este sábado 27 de mayo. El espacio íntimo dentro del Teatro SEA presenta una variedad de artistas en vivo, incluyendo burlesque, cabaret, música, poesía, comedia stand-up y artes escénicas, y ofrece una nueva forma para que los adultos experimenten una amplia gama de talentos. Esta semana, disfrute de la música del Grupo Trayectoria, tres artistas que transportan al público a través del Romancero Español y canciones Up-Tempo a la época de los 70’s, 80’s y 90’s. A partir de las 7:00 pm. El SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street, Suite 202. Más información: teatrosea.org.

Cortesía

Fiesta dominicana para las madres en Jalao NYC

El restaurante Jalao NY arrancará su serie de música en vivo este domingo 28 de mayo, en honor al Día de la Madre Dominicana y el inicio del verano. La banda de música tropical KY3 será la encargada de ponerle alegría a la celebración, desde las 2:30 pm. Con auténtica cocina dominicana, cócteles de inspiración tropical y actuaciones musicales en vivo de merengue y bachata, el espacio al aire libre de 8,000 pies cuadrados transporta a los huéspedes a la vibrante y distintiva isla caribeña de la República Dominicana. Jalao NYC, la segunda ubicación de la institución culinaria de Santo Domingo, no es solo un restaurante sino un lugar donde se invita a bailar a los comensales en las mesas y en cualquier otro espacio disponible. Dirigido por el grupo de restaurantes latinos contemporáneos internacionalmente reconocido, Richard Sandoval Hospitality, está ubicado en el Radio Hotel (2420 Amsterdam Avenue).Para reservaciones, visite: https://jalaonyc.com/reservations

Comida dominicana al aire libre. Foto: JalaoNYC

Anuel AA en el Madison Square Garden

Anuel AA, uno de los máximos exponentes latinos de la música urbana, se encuentra dando una gira por Estados Unidos con su “Legends Never Die Tour”, y este domingo se presentará en el escenario del Madison Square Garden. El nombre de la gira toma inspiración del álbum “Las leyendas nunca mueren”, lanzado en 2021, del que se desprenden los éxitos “Dictadura”, “Leyenda” y “McGregor”. Anuel, quién fue pareja sentimental de Karol G entre 2019 y 2021, tiene otros temas populares como “Baila baila baila”, y “China”, con la que fue nominado a un Latin Grammy. A las 8:00 pm. Las entradas están disponibles en www.ticketmaster.com

Cortesía

Six Flags arranca su temporada

Six Flags Great Escape inauguró su temporada 2023. Las novedades para este verano incluyen renovaciones de la popular experiencia de rafting en aguas bravas de Raging River, nuevas opciones de comidas para llevar que incluyen ofertas de Starbucks, esfuerzos de embellecimiento del parque y una sólida programación de eventos como el New Wild West Fest, que invita a viajar al pasado con paseos en poni, espectáculos de lazo, ofertas especiales de comida, baile en línea, vaqueros y apariciones especiales de personajes; y la celebración de fuegos artificiales del 4 de julio. Para más información, visite: www.sixflags.com

Cortesía

Las nuevas esculturas del Storm King Art Center

Para la temporada 2023, el Storm King Art Center presenta exhibiciones especiales de obras recientes de Beatriz Cortez. La exposición “The Volcano That Left” muestra creaciones nuevas a gran escala de la escultora residente en Los Ángeles. Trabajando en acero, Cortez diseñó cada escultura a mano, improvisando para crear superficies onduladas y formas orgánicas que hacen eco del paisaje circundante. El centro artístico estrenó además un par de imponentes esculturas de Ugo Rondinone y una instalación multifacética específica del sitio de RA Walden. El Storm King Art Center está localizado en el 1 Museum Road, New Windsor, NY 12553. Para más información: stormking.org.